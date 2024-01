La preocupación de Julieta Ortega por la decisión que tomó su hijo Benito: "Es angustiante"

“¡Quiere ser actor! Le diría que estudie, lo que le dije siempre. Estoy haciendo lo que pensé que nunca iba a hacer, eso de repetir lo que decían nuestros padres: ‘¿Por qué no hacés otra cosa?’”, admitió la hija de Palito Ortega.

La actriz le recomendó a su hijo tener "un plan B" ya que los artistas tienen momentos de mucho trabajo y otros donde no suena el teléfono. "Lo que hago es decirle: ‘Si te gusta la actuación, primero estudiá y también tené en cuenta que es importante estudiar otras cosas, tenés que tener un plan B, no podés depender solamente de que alguien te llame para trabajar’”, sostuvo.

Julieta reconoció que ella pasó por momentos duros a lo largo de su carrera. "La verdad es que es una profesión hermosa pero intermitente. Y uno quisiera que los hijos no pasaran por esa incertidumbre que tenemos las actrices y los actores todo el tiempo, cuando terminamos un trabajo y pensamos: ‘¿Y ahora qué?’, ‘¿quién me va a llamar?’, ‘¿de dónde va a venir mi próximo sueldo?’. Eso es angustiante”, agregó.

Pese a sus preocupaciones, la actriz remarcó que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarlo. "Obviamente lo ayudaré todo lo que pueda, pero tampoco sé cuánto lo voy a poder ayudar ni por cuánto tiempo. Vivimos en un país muy difícil”, sentenció.

image.png

Julieta Ortega habló sin filtro sobre cómo vive las escenas de sexo en la ficción: "Se modificaron..."

La actriz Julieta Ortega participó de Mesa redonda (Infobae), un ciclo de entrevistas de Germán Paoloski, y -junto a las intérpretes Soledad Silveyra, Julieta Díaz y Julieta Zylberberg- habló de su profesión y de cómo se lleva con las escenas de sexo en la ficción.

En un momento de la entrevista, Zylberberg admitió: "Sí, tuve algún que otro mal compañero”. “O gente con la que no tenés ningún tipo de onda. También hay gente que se lleva muy mal trabajando y eso no lo ves en el escenario...", acotó Ortega.

También contó, sin dar nombres, una experiencia con un compañero de elenco. “Me pasó que no me guste cómo el otro actúa y no poder soportar. Estar en la escena y pensar ‘no puedo creer lo mal actor que es...’", relató.

Más adelante, cuando le preguntaron por las escenas de sexo dentro de una ficción, la actriz aseguró: "No tengo recuerdo de haber sentido absolutamente nada nunca en las escenas de sexo”.

"Es más, me olvido. Si me preguntan ‘qué tal besa alguien’, no sé. Se me borra al segundo, es como que eso no pasó”, agregó. También recordó alguna situación sexista dentro del ambiente de trabajo: “Se modificaron muchas cosas, recuerdo que una vez hice una escena de sexo y cuando salí había 50 monos en el monitor”.