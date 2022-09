La preocupación de Marcela Tinayre a días de la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión

Marcela Tinayre sobre el regreso a la tv de Mirtha y Juana.jpg Marcela Tinayre habló del regreso a la pantalla chica de su madre y su hija, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre este fin de semana.

"Yo acá te hablo como hija, no como profesionales. Quiero que lo disfrute muchísimo, que lo que tanto ansió a los 95 años se le siguen cumpliendo cosas. A mí eso me emociona mucho" aseguró Marcela. Y agregó: "Cuando salga voy a llorar, ¡porque es un ejemplo!".

Al tiempo que afirmó que su hijo Nacho, el productor de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand (ahora con Juana Viale), está haciendo todo para que Chiquita disfrute, confió que la vuelta de su hija la vive con tranquilidad: "Juana no me pone nerviosa porque si bien es profesional, la impronta de la juventud te salva todo... Y la belleza, también".

Embed

Marcela Tinayre reveló toda la verdad de su audio viral

En 2018, Marcela Tinayre quedó en el centro de la escena mediática tras la viralización de un audio, en el que se indignaba con una productora de los almuerzos de Mirtha Legrand.

"Mirá, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas; bánquenme con la peor de las ondas. Voy a tomar mi auto el sábado a la mañana, me voy a ir tranquilita, díganme dónde voy. ¿Es el sábado o el domingo? No se qué día tengo que ir. Voy a ir así nomás. A mí no me pidan que esté peinada, maquillada ni nada, si hay alguien que lo haga, fenómeno", se escucha en dicha grabación.

marcela tinayre.jpg Marcela Tinayre contó la historia de su audio viral en LAM (América TV).

"Me llamó una productora, Silvia Pesquiera. Se cayó un invitado y el programa se hacia en Rosario. Era un viernes, última hora, y me pedían si podía ir hasta allá", comenzó relatando la hija de la Chiqui.

Marcela reveló que se enojó porque la invitación había sido en un tono de mucha prepotencia. "Me dio como fastidio por la forma en lo que me lo dijo. No fue un '¿podes salvarnos, Marce?'. Me dijo: 'ay, te queremos invitar a La Noche de Mirtha'. Y yo dije: '¿ahora me llamas?'", detalló.

Finalmente, la conductora aceptó porque pensó en no fallarle a su madre. "Me volvió a llamar, me pesó el rol de hija, y le dije 'lo voy a hacer, pero voy a ir con la peor de la ondas'", cerró.