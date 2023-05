La primera foto de Jorge Rial tras haber sido dado de alta: "Próximo paso..."

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Jorge Rial compartió el primer posteo en sus redes luego de haber sido dado de alta. El conductor espera pronto poder regresar a Buenos Aires.

Jorge Rial.jpeg

"Ya dado de alta. Próximo paso: volver a casa", escribió la figura de C5N en dicha publicación, donde se lo ve sonriente mirando a cámara y con una vía intravenosa en la mano.

Morena y Rocío, las hijas del conductor, viajaron a Bogotá para estar junto a su papá, que atravesó por un cuadro complicado de salud. A partir de ahora, el periodista deberá seguir estrictas indicaciones de los médicos.

Dura definición de Luis Ventura sobre la salud de Jorge Rial: "El show del infarto"

En la madrugada del domingo se conoció que Jorge Rial fue internado de urgencia en una clínica en Bogotá, Colombia. El periodista fue trasladado a un dicho centro médico, donde sufrió un infarto y le tuvieron que realizar reanimación.

El viernes, Luis Ventura estuvo en Intrusos (América TV) y fue contundente al hablar de la salud de su colega. "Fue el show del infarto", afirmó.

El periodista reveló que escribió una columna para el diario Crónica con ese título y explicó por qué cree que Rial hizo una espectáculo con su internación. "Lo mío no es una crítica. Es algo que reclamo desde el corazón. Dije que tienen que cuidar y respetar al paciente", señaló.

"No me digan: 'se está muriendo' y ahora resulta que está todo bien. Este show de Rial yo ya lo viví", agregó, indignado con la exposición que el tema tuvo en los medios.

Ventura también apuntó a C5N, que le dio una enorme cobertura a la internación. "Pagaron cámaras, profesionales, alojamiento, para seguir de cerca la internación de Rial", advirtió.

Al finalizar, el periodista le envió un mensaje al entorno de su colega. "Si no quiere que yo no participe de esto, no me llamen, no me importa", cerró.