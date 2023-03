La primera salida de Marcos Ginocchio después de Gran Hermano 2022: Ovación y cálidas palabras de Nico Vázquez

El actor le dedicó emotivas palabras al flamante ganador del reality, que estaba ubicado en uno de los palcos de la sala, y también se llevó una gran ovación del público.

"¿De la casa directo para acá no? ¿Primera salida? Te quiero decir algo Marcos, no está basado en hechos reales esto. Este libro estaba escrito antes que supiéramos que volvía Gran Hermano, imaginate", le dijo con humor Nico a Marcos antes de terminar la función.

Y agregó: "Un placer tenerte acá y qué lindo que hayas ganado, los valores que tenés, ¡Aguante Salta!".

Desde sus historias de Instagram, el salteño expresó agradecido por tanto cariño: "Muchísimas gracias por el amor y recibimiento de la gente. Pude reírme y disfrutar muchísimo con mis hermanos y conocerte Nico Vázquez. Gracias por todo".

Marcos Ginocchio contó qué destino solidario le dará al dinero que ganó en Gran Hermano 2022

Presente en el Debate tras salir último de la famosa casa, Marcos Ginocchio reveló cuál será el importante destino que le dará al dinero que ganó en el reality y conmovió a todos.

"Desde que entraste a la casa siempre se dijo que vos ayudas a comedores, ¿esto es verdad? Sería hermoso que pusieras difundirlo", le preguntó Marisa Brel.

A lo que el joven salteño comentó: "Bueno, creo que justo ayer me puse a pensar qué es lo que haría yo con el premio. Me puse a pensar que todo esto fue gracias a la gente y yo no me siento partícipe de ningún tipo de juego que me haya llevado a ganar Gran Hermano".

"Como lo dije en la casa, siento tanto amor que me llegó que necesito devolverlo de alguna manera", fundamentó el Primo, antes de dar a conocer qué hará con el dinero que ganó.

"¿Vas a poner un comedor?", le consultó la periodista. Y Marcos explicó: "No se si poner un comedor pero con lo que gané, los 19 millones. Voy a hacer lo que pueda para ayudar a los chiquitos de la calle".

Este lindo gesto del flamante ganador de GH motivó la reacción de Robertito Funes Ugarte: "¡Sos todo lo que está bien, Marcos!".