La primera salida nocturna de Robert De Niro en Argentina

De Niro en Palermo 2.jpg Robert De Niro pidió probar carne argentina.

Y como no podía ser de otra manera, qué mejor que llevarlo a uno de las parrillas de moda de Palermo, a donde suelen ir las celebrities locales como Susana Giménez, Ricardo Darín o Marley, que suele festejar allí sus cumpleaños.

De Niro en Palermo 4.jpg El actor cenó en una famosa parrilla de Palermo, donde suelen ir las celebridades locales.

Claro que para Robert De Niro la noche no terminó con el exquisito asado que disfrutó allí, ya que luego pidió que lo lleven a conocer el coqueto hotel de Palermo Soho donde suele refugiarse su amigo, el genial escritor y director cinematográfico Francis Ford Coppola, cada vez que viene a Argentina a crear sus historias. Así, una vez terminada la gira nocturna recreativa, el actor se dispuso a regresar a su hotel para descansar y retomar esta mañana el rodaje de Nada, junto al argentino Luis Brandoni, el otro protagonista de la ficción.

De Niro en Palermo 5.jpg Luego de la cena, Robert De Niro pidió conocer el hotel en el que se instala su amigo Francis Ford Coppola.

Crédito: RSFotos - PCabral.

Pablo Echarri aclaró una frase que trascendió contra Robert De Niro

Robert De Niro se encuentra en la Argentina ya que llegó al país hace unos días para filmar una serie junto a Luis Brandoni. El actor de Hollywood estará unos días en Buenos Aires para el rodaje de esa ficción, que se estrenaría en 2023 en la plataforma Star+.

pablo echarri de niro 1.jpg Robert De Niro y Pablo Echarri, envuelto en una fake news.

En este marco, el nombre de Pablo Echarri fue tendencia en Twitter el miércoles por una supuesta crítica que le habría hecho a su colega de 78 años por filmar en Buenos Aires.

Un usuario de Twitter escribió una polémica frase que se la atribuyó a Pablo Echarri: “Pablo Echarri, íntimo: ‘Nadie de la producción de esa nueva serie nos consultó si estábamos de acuerdo con que venga De Niro a filmar. Creo que se deberían priorizar esos trabajos a actores de calidad del país. Y no lo digo solo por mí, era un papel ideal para Raúl Rizzo’”, replicó.

pablo echarri de niro.jpg La desmentida de Pablo Echarri sobre sus supuestos dichos sobre Robert De Niro.

Ante la repercusión que tuvo ese tuit, el propio Pablo Echarri aclaró de manera categórica: “Que se pueda ser tan salame como para invertir tiempo en inventar esta ridiculez no me sorprende, lo que me impacta es que exista tantx idiota comentándolo”.