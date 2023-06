La propuesta subida de tono de Nancy Pazos a Jorge Rial para cuando regrese a la radio: "Te prometo que..."

"No esperaba encontrarte hoy, pero me dijeron que querías desnudarme", diaparó Pazos y él le retrucó: "Te escuché el otro día que te desnudaste, la otra vez de desnudaste...".

"¿Querés que me quede en corpiño? Yo me puedo desnudar, pero no necesitaría que lo hagas vos, lo máximo que tolero es un señor de 46 desnudo, ese es mi límite", dijo súper picante. "Ojo que te podés llevar una sorpresa", le retrucó él.

"Para cuando hagamos el pase en serio, cuando vos hagas toda la hora de programa, ahí te prometo que me desnudo, no tengo ningún inconveniente", le dijo Nancy. ¡Atentos!

La drástica decisión de Susana Giménez tras enterarse que Jorge Rial sería homenajeado en los premios Martín Fierro

En Intrusos (América TV), Laura Ubfal adelantó que en Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) están evaluando la posibilidad de realizar un homenaje a Jorge Rial en la entrega de los premios Martín Fierro 2023.

"Se está evaluando un homenaje en los Martín Fierro a una figura amada y odiada, pero sin lugar a dudas una figura enorme de la televisión argentina: Jorge Rial", anunció la columnista.

Pero lo llamativo del caso se centra en la enemistad de Rial con los galardones, ya que se encargó de defenestrarlos públicamente durante varios años, así como ha faltado a las galas en las que recibió una nominación, o varias. Por eso originó un efecto sorpresa esta noticia.

PrimiciasYa pudo enterarse cuál fue la reacción de Susana Giménez al conocer esta versión. La diva, que mantiene un enfrentamiento con el ex Intrusos desde el año pasado por las duras declaraciones que él hizo por su vuelta al teatro en Uruguay, aseguró que no le gustaría que se haga ese homenaje y hasta dijo con humor que no iría a la ceremonia. "Si hacen eso, no voy", arrojó entre risas con gente de su entorno.

Además, este portal pudo saber que Susana no conducirá los premios Martín Fierro, aunque en Telefe no descartan que haga una participación especial, y también decidió que este año ya no volverá a la televisión, recién lo hará en el 2024.