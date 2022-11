La provocativa foto de More Rial mostrando la cola ¿después de pasar por el quirófano?

more rial .JPG

Hace unos días, More se refirió a la idea de hacerse una nueva cirugía. "Sí, aunque no lo crean, tengo varios complejos. Y sí, me seguiría operando a medida que vaya necesitando", respondió cuando le preguntaron si volvería a pasar por el bisturí.

"Bellaaaaa", "¡Esa es la actitud!", "Only fans ya!!", "¡Sos un fuego!", "¡Me re gustó!", "¡Es perfecto!", "¡Diosa!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la joven en el posteo.

More Rial denunció en los Tribunales de Córdoba ser víctima de una importantísima estafa

More Rial, además de ser ser la hija del polémico periodista que supo conducir Intrusos (América TV) durante dos décadas, es una activísima influencer y todos sus movimientos son noticia. En esta oportunidad se trata de la denuncia que radicó en los Tribunales de Córdoba al haber sido estafada en 120 mil pesos por la compra de figuritas del Mundial de Qatar.

Según informaron en la radio Cadena 3, More denunció que pagó esa suma de dinero a fin de comprar cajas completas con sobres de figuritas para su hijo, que nunca le fueron entregadas, hecho por el cual ya comenzó a ser investigado por el fiscal José Bringas.

De acuerdo a la hija de Jorge Rial, el 24 de octubre contactó a una supuesta vendedora de figuritas, de la que se desconoce el nombre, quien le habría ofrecido diferentes alternativas de pago. Tras acordar el precio de una caja de 104 sobres por 12.500 pesos, la vendedora le habría contra ofertado 56.800 pesos por siete cajas, concretando la operación.

Así, luego de esta primera transferencia More Rial habría aceptado comprar más figuritas del álbum que todos quieren llenar desde hace semanas, haciendo una segunda transferencia de 65 mil pesos por 10 cajas más.

El problema para Morena radicó en que nunca le entregaron la mercadería comprada y pagada. "Tras distintos requerimientos de la señora Rial, terminan bloqueándola. Nunca se realizó la entrega de las cajas", explicó así a la radio serrana Soledad Aliaga, prosecretaria del fiscal Bringas.