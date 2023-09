La provocativa reacción del sobrino de Romina Uhrig en la antesala del Bailando 2023

"Che, ¿cuándo esta Coti en el Bailando? Así me pongo la vincha del 'Team Coti'", escribió Herrera en su cuenta de Twitter.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffabian_herreraa%2Fstatus%2F1697420341306360101&partner=&hide_thread=false Che cuando esta Coti en el bailando?



Así me pongo la vincha del TEAM COTI — Fabián Herrera (@fabian_herreraa) September 1, 2023

Acto seguido, y a pesar de haber recibido comentarios negativos por no 'ponerse la camiseta' y bancar a su tía, Fabián fue por más. "Más vale, vamo Coti".

"Qué resentido que sos con tu tía, te hiciste conocido por tu tía. Desagradecido, traicionero. Aguante Romina", escribió uno de los internautas que se indignó ante la actitud de Fabián.

El sobrino de Uhrig, sin pelos en la lengua, se defendió: "Ustedes la están mencionando a Romina. Yo no estoy obligado a hinchar por ella, ya lo hice y me pagó de lo mejor. Traicionera ella, no la conocen ni un 1 por ciento de lo que realmente es".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffabian_herreraa%2Fstatus%2F1698085182715109586&partner=&hide_thread=false Más vale, vamooo Cotiii https://t.co/m7Ri0MqpzT — Fabián Herrera (@fabian_herreraa) September 2, 2023

La sorpresa de Romina Uhrig a Daniela Celis tras anunciar su embarazo

La linda noticia que confirmó hace unas horas Daniela Celis de su embarazo de gemelos sorprendió a todos, en especial a sus ex compañeros de reality en Gran Hermano 2022.

“Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, anunció completamente conmovida en el ciclo de streaming Fuera de joda que tiene junto a otros ex hermanitos.

Además del posteo de Julieta Poggio feliz por esta noticia, quien se mostró movilizada por este especial momento que atraviesa Pestañela es Romina Uhrig, otra de las grandes amigas que logró en el reality.

"Así fue el abrazo que nos dimos el día que me enteré... Mi negra hermosa mamá... Los amo. Felicitaciones", indicó Romina desde sus historias de Instagram con una emotiva canción de fondo.

Y luego en otra historia agregó: "Felicidades a los papis más hermosos. Los amo con todo mi corazón, muchas bendiciones". De esta manera, los ex participantes del exitoso reality de Telefe van mostrando su alegría y sorpresa por este lindo anuncio.