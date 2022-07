La razón por la que Matías Defederico dejó de ver a sus hijas

La mamá de Matías explicó que su hijo tendría miedo de acercarse al hogar de las nenas por si la panelista inventa que la golpeó y aclaró que el problema surge porque él “no puede ingresar hasta la puerta de la casa de Cinthia”.

“Solo puede ir hasta la entrada del country. Recomendado por la familia y por la abogada”, admitió la madre del ex futbolista en el ciclo A la tarde.

Analía se preguntó sola sobre la situación que enfrenta otra vez a Fernández y Defederico: “¿Por qué? Porque como ella expuso una causa de violencia que nunca llevó a la Justicia, tenemos miedo de que salga golpeada y que sí le haga una denuncia por violencia de género”.

“Hasta que no se solucione eso, él no va a ver a las nenas. Mi hijo no es un padre abandónico, es un padre que tiene miedo de ir preso”, cerró Frascino.

Ex novia de Matías Defederico destrozó a Cinthia Fernández

Salió a hablar Eve de Sousa en El show del regreso, el ciclo radial de Ulises Jaitt en Radio Ensamble. Se trata de una pareja de Matías Defederico durante 4 meses el año pasado. Y si bien la relación está terminada, la joven abogada dio su testimonio de lo que padeció a Cinthia Fernández durante ese corto tiempo y lo angustiado que vio a su entonces novio antes las 'maldades' que le hacía la madre de sus hijas.

"La realidad es que adhiero y comparto los dichos de la mamá de Mati, me imagino que debe ser sumamente agotador y estresante tener un vínculo con Cinthia ya que yo lo padecí cuando tuve una relación con Matías en un momento muy delicado en su vida, en la cual ella lo había denunciado públicamente. Salimos unos meses el año pasado, casi 4 meses", explicó Eve.

En tanto, sobre las declaraciones de la madre del ex futbolista asegurando que Cinthia Fernández se acuesta pensando qué maldad le va a hacer a Matías Deferico al día siguiente, de Sousa aseguró: "Lo sostengo y doy fe de eso porque lo viví si bien... Fueron pocos meses la relación que tuve con Mati pero fue muy intensa y fue un calvario el hecho de levantarnos en el sentido de que ella lo atacaba por todos lados".