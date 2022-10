La reacción de Guillermina Valdés tras la denuncia contra su hija, Paloma Ortega

El lugar hizo público el caso y generó mucho enojo entre los rescatistas y amantes de los animales. Que además anunció que uno de los animales estaba muy estresado y el otro fallecido.

Ante esta situación, Guillermina rompió el silencio y en sus redes: "Uno puede tolerar que sean agresivos con uno y que digan cosas que no son... Pero con los hijos, no", publicó en su instagram.

Además, Valdés cerró los comentarios en las fotos con sus hijos, para evitar malos comentarios, algo que también hizo Paloma por la cantidad de críticas que recibió.

Guillermina Valdés y Paloma Ortega hija.png "'Palo, contá conmigo para lo que sea´", contó Valdés que le respondió Guillermina Valdés a su hija Paloma cuando ella le contó sobre su orientación sexual. (Foto: Instagram Guillermina Valdés).

Tremenda denuncia contra Paloma Ortega, acusada abandonar a dos gatas que adoptó y una de ellas murió

En medio de su noviazgo con Ana Mir Bertone, la hija de Lalo Mir y Victoria Bertone, Paloma Ortega enfrenta una grave acusación por parte de la agrupación Patitas a salvo que rescata animales y trata de ubicarlos en familias.

Esta organización denuncia que Paloma Ortega, la hija de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, adoptó y abandonó a dos gatas, que una de ellas terminó falleciendo.

Aparentemente, la joven se fue a vivir a Europa por un tiempo y dejó a las gatas que había adoptado, Patty y Selma, al cuidado de su hermano Dante Ortega, pero el joven no pudo hacerse cargo y las devolvió nuevamente a la organización. Esto ocurrió hace unos meses y sale a la luz recién ahora. Una de las gatitas murió y la otra pudo encontrar amor en otro hogar.

Patitas a salvo dio a conocer que estaban muy felices con la adopción de las gatitas y que Paloma Ortega hasta les había creado una cuenta de Instagram para que todos pudieran ver cómo crecían. Pero eso duró apenas unos días cuando la joven viajó a Europa y se dio cuenta que no podía cuidarlas.

“Nos dijo que las iba a dar en adopción y tuvimos que recibir de urgencia a las gatas porque las iban a dar. Las dos estaban con un fuerte estado de estrés y una de ellas, que se encontraba más decaída, recibió atención médica inmediata pero lamentablemente falleció”, expusieron con dolor las rescatistas.

Y aclararon que Paloma Ortega se hizo cargo de las castraciones, una bolsa de 7,5 kg de comida y 4 kg de piedritas sanitarias. A Selma tuvieron que ponerla nuevamente en adopción porque la joven no tuvo más interés en seguir colaborando con los gastos o buscarla cuando regresó de su viaje por el exterior.

“Te cuidamos la gata cuatro meses (se cumplían el 12 de julio), desde entonces sigo esperando respuesta tuya para que la vengas a buscar. Tomé la decisión de ponerla en adopción por que como dueña no vas más. Me apena por la gata pero van a ser cinco meses y no me respondes nada”, fue el mensaje que desde la organización revelaron que mantuvieron vía WhatsApp con la joven a fines de julio, cansados de que no conteste.