Robbie Williams hizo una picante broma en su show y recordó a Amalia Granata: "Me encontré con una fan"

Eso sí: no se trató de una visita para encontrarse con el cantante. Según trascendió, Granata había ido al hotel para asistir al cumpleaños de Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro. La coincidencia, sin embargo, fue suficiente para que la vieja historia entre ambos volviera a aparecer en escena.

¿Qué pasó entre Amalia Granata y Robbie Williams?

El encuentro entre Amalia Granata y Robbie Williams fue en 2004, cuando el artista visitó por primera vez la Argentina. Por aquel entonces, ella era modelo y terminó conociendo al cantante durante su estadía en Buenos Aires.

Granata contó años después que aquella noche estuvo con Williams en su hotel y que entre ellos hubo un encuentro íntimo. La historia se convirtió rápidamente en una de las anécdotas más comentadas de aquella visita del británico al país.

Ahora, más de dos décadas después, Williams volvió a la Argentina, Granata apareció en el mismo hotel donde se aloja y, como si faltara algo, el propio cantante hizo referencia a aquella noche desde el escenario.