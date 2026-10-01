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Robbie Williams hizo una picante broma en su show y recordó a Amalia Granata: "Me encontré con una fan"

Robbie Williams sorprendió al público durante su presentación en el Movistar Arena con una referencia inesperada que volvió a poner a Amalia Granata en escena.

1 oct 2026, 23:11
ROBBIE WILLIAMS Y AMALIA GRANATA
ROBBIE WILLIAMS Y AMALIA GRANATA

Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años y no dejó pasar la oportunidad de recordar una vieja anécdota que lo tuvo como protagonista junto a Amalia Granata.

Este jueves, durante el primero de sus tres shows en el Movistar Arena, el cantante británico sorprendió al público con un comentario que rápidamente todos relacionaron con la mediática.

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"Perdón por los 20 años que pasaron. ¿Saben que me encontré con una fan con la que me acosté la última vez? No es la que ustedes creen", dijo el cantante de Angels desde el escenario.

La frase no pasó inadvertida y mucho menos por lo que había ocurrido apenas unas horas antes: Granata había sido vista ingresando al Hotel Faena, en Puerto Madero, donde se hospeda Williams durante su estadía en Buenos Aires. La periodista Nazarena Di Serio fue quien dio a conocer las imágenes.

Eso sí: no se trató de una visita para encontrarse con el cantante. Según trascendió, Granata había ido al hotel para asistir al cumpleaños de Mariana Gallego, esposa de Mauricio D'Alessandro. La coincidencia, sin embargo, fue suficiente para que la vieja historia entre ambos volviera a aparecer en escena.

¿Qué pasó entre Amalia Granata y Robbie Williams?

El encuentro entre Amalia Granata y Robbie Williams fue en 2004, cuando el artista visitó por primera vez la Argentina. Por aquel entonces, ella era modelo y terminó conociendo al cantante durante su estadía en Buenos Aires.

Granata contó años después que aquella noche estuvo con Williams en su hotel y que entre ellos hubo un encuentro íntimo. La historia se convirtió rápidamente en una de las anécdotas más comentadas de aquella visita del británico al país.

Ahora, más de dos décadas después, Williams volvió a la Argentina, Granata apareció en el mismo hotel donde se aloja y, como si faltara algo, el propio cantante hizo referencia a aquella noche desde el escenario.

     

 

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