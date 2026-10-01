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El provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio: "No me enteré"

Wanda Nara se detuvo unos minutos a hablar con Julieta Poggio y, durante la charla, lanzó un ácido palito sobre sus matrimonios anteriores. ¿La indirecta fue para Mauro Icardi o Maxi López?

1 oct 2026, 23:28
El provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio: No me enteré

El provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio: "No me enteré"

El provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio: No me enteré

El provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio: "No me enteré"

Durante el recorrido habitual que Wanda Nara realiza por las estaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), la conductora se encontró con Juli Poggio, que lidiaba con algunas complicaciones a la hora de preparar su tortilla. Sin embargo, entre los contratiempos culinarios, la participante también se hizo un tiempo para hablar de su vida sentimental y contar cómo vive su relación abierta con Fabrizio Maida.

En una charla distendida con Wanda, Juli se sinceró sobre su manera de vincularse y contó cómo vive su relación: "Estoy de novia hace dos años. Tengo muchos amigos gays y es más normal tener casamiento abierto".

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La respuesta de la mediática sorprendió por su tono irónico y picante, fiel a su estilo. "Yo tuve un casamiento abierto, nada más que no me enteré. Se ve que se usa hace años eso", lanzó Wanda haciendo alusión, no sabemos, si a Maxi López o a Mauro Icardi.

La bailarina confesó más detalles: "Me gusta mucho chapar. Si yo salgo y no chapo, no salí" " O sea que él sabe que si salis chapas", le respondió Nara. Poggio dejó en claro que las reglas son iguales para los dos: " Él también".

¿Para quién habrá estado dirigido el palito de Wanda? Todos los cañones apuntan al papá de Francesca e Isabella, con quien está en conflicto desde hace años tras el engaño con la China Suárez.

Wanda Nara ya había tenido un ida y vuelta con Julieta Poggio

El debut de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó varios momentos que rápidamente repercutieron en las redes sociales. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Wanda Nara y Julieta Poggio, quienes protagonizaron un particular ida y vuelta durante la presentación de los participantes.

Todo ocurrió cuando la conductora recibió a la ex Gran Hermano y decidió presentarla con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Juli Poggio, otra amiga nuestra!”, expresó Wanda, mientras recibía a la participante con una sonrisa.

Lejos de responder de manera convencional, Juli siguió el juego y reaccionó con una frase cargada de entusiasmo: “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”. El intercambio generó complicidad entre ambas y provocó risas en el estudio.

El saludo de Poggio tampoco pasó inadvertido entre los espectadores. La expresión que utilizó recordó inmediatamente a uno de los momentos más comentados de la relación que la conductora del reality culinario y la China Suárez mantuvieron antes del Wandagate.

La frase había quedado asociada a un antiguo saludo de la actriz hacia Wanda durante un vivo de Instagram, cuando ambas todavía tenían una relación cercana. Años después, aquella escena volvió a cobrar notoriedad a raíz del escándalo que involucró a Mauro Icardi y la actriz.

Por eso, la elección de Juli no tardó en despertar comentarios entre los usuarios. Sin embargo, el momento quedó marcado principalmente por la complicidad entre ella y Wanda, que continuaron con la presentación en medio de risas y un intercambio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados del estreno.

     

 

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