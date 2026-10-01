El provocador comentario de Wanda Nara en MasterChef que descolocó a Julieta Poggio: "No me enteré"

¿Para quién habrá estado dirigido el palito de Wanda? Todos los cañones apuntan al papá de Francesca e Isabella, con quien está en conflicto desde hace años tras el engaño con la China Suárez.

Wanda Nara ya había tenido un ida y vuelta con Julieta Poggio

El debut de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó varios momentos que rápidamente repercutieron en las redes sociales. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Wanda Nara y Julieta Poggio, quienes protagonizaron un particular ida y vuelta durante la presentación de los participantes.

Todo ocurrió cuando la conductora recibió a la ex Gran Hermano y decidió presentarla con una frase que rápidamente llamó la atención: “¡Juli Poggio, otra amiga nuestra!”, expresó Wanda, mientras recibía a la participante con una sonrisa.

Lejos de responder de manera convencional, Juli siguió el juego y reaccionó con una frase cargada de entusiasmo: “¡Hola, Wanda! ¡Me mueroooo!”. El intercambio generó complicidad entre ambas y provocó risas en el estudio.

El saludo de Poggio tampoco pasó inadvertido entre los espectadores. La expresión que utilizó recordó inmediatamente a uno de los momentos más comentados de la relación que la conductora del reality culinario y la China Suárez mantuvieron antes del Wandagate.

La frase había quedado asociada a un antiguo saludo de la actriz hacia Wanda durante un vivo de Instagram, cuando ambas todavía tenían una relación cercana. Años después, aquella escena volvió a cobrar notoriedad a raíz del escándalo que involucró a Mauro Icardi y la actriz.

Por eso, la elección de Juli no tardó en despertar comentarios entre los usuarios. Sin embargo, el momento quedó marcado principalmente por la complicidad entre ella y Wanda, que continuaron con la presentación en medio de risas y un intercambio que rápidamente se convirtió en uno de los momentos destacados del estreno.