La reacción de L-Gante tras enterarse que Abel Pintos no quiso compartir con él PH: "Me vuelvo..."

Y ahora, días después, Ángel de Brito y sus angelitas hablaron sobre lo que había pasado y el conductor contó un dato que dejó a todos sorprendidos.

"L-Gante fue a PH y le dieron a cambio un viaje para cuatro personas a Santo Domingo (República Dominicana). Otra cosa es que iban a coincidir en el piso con Abel Pintos pero Abel no quiso compartir el programa con él", reveló.

"¿Por qué? ¡Qué feo! ¿Lo considera menos artista?", quiso saber Yanina Latorre. "Sé el motivo pero bueno, es un tema de Abel. No quiso compartir el piso por x motivo que él tendrá que contar. Igual, esto es algo que pasa todo el tiempo cuando hay programas grupales. Cuando los quisieron juntar no hubo forma y Abel dijo que prefería ir con otra gente. No sé si es un problema con L-Gante o si hay alguna interna musical", explicó Ángel.

Finalmente, el conductor contó que Marina Calabró le dijo que la negativa de Pintos estaría vinculada a las causas de L-Gante: "Hay una última por la que va a ir juicio oral. Seguramente, Abel no quiera pegarse a esto".

Lo cierto es que tras enterarse de esta versión, L-Gante reaccionó ante un posteo de PrimiciasYa en Instagram y arrojó con ironía: "Me vuelvo loco". Y al ser consultado por más detalles, no quiso hacer más declaraciones al respecto.

Embed

El fuerte enojo de L-Gante con Andy Kusnetzoff en PH: "No están hablando con un bolu..."

Para la emisión de este sábado, los invitados de PH Podemos Hablar fueron Karina Mazzocco, Pía Shaw, Fredy Villarreal, Marilina Ross y L-Gante. Este último se mostró indignado con Andy Kusnetzoff al sentirse incómodo con algunas preguntas que le hicieron la periodista Pía Shaw y Karina Mazzocco.

Luego de una de las consignas, Andy le preguntó al cantante cómo se sentía y arrojó sin filtro: “Estoy un poco enojado porque vos me invitás a tu programa y si yo fuera un chico de mentalidad débil, hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el ‘palito’. ¿Ustedes no saben que pueden generar problemas personales? Lo tendrían que saber porque son profesionales”.

“Me pone de mal gusto porque un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes ante una cámara, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrentar al mundo y cosas así te pueden pasar en cualquier lado y hay que estar preparado para todo”, agregó en su descargo.

“Lo quería decir porque sabemos lo que es pisar el ‘palito’. Sepan que no están hablando con un bolud... Represento a los pibes del barrio, de mi edad sobre todo”, cerró L-Gante.

Por su parte, Marilina Ross, otra de las invitadas, acotó un “te quiero”. “Sobre atrevimiento, no voy a fallar. Que fallen los demás, yo no voy a fallar. No voy a ser atrevido porque los demás lo sean”, comentó el cantante.

Andy intentó responderle pero L-Gante le pidió que continuara con el programa. “Qué lindo que lo puedas hablar”, señaló la cantante, tratando de calmar la situación. “Yo quiero que nos vayamos todos contentos”, comentó el conductor. “Para mí está saliendo todo de 10, ya me pude expresar”, respondió el artista.