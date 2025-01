La Reini fue letal con La China Suárez y Mauro Icardi tras su viaje a Mar del Plata: "Está todo..."

En Olga hablaron sobre la estadía de Mauro y La China en La Feliz. Sofía Gonet, más conocida como La Reini, fue tajante al dar su opinión al respecto.

Días atrás, al hablar del vínculo entre ellos, la influencer había dicho: "Esto es rarísimo. Acá hay plata de por medio".

Este lunes, Sofía Gonet reiteró su postura. "Está todo armado! Mantengo lo que dije", remarcó.

Y siguió: "Hay algo que es muy alevoso. Hacen todo para que los vean y hablen de ellos. Ahí pierde un poco de lo genuino. No parece natural para nada".

Al finalizar, La Reini advirtió que notó algo desconectado a Mauro con La China. "A él lo vi totalmente inanimado. Sentado en un sillón con el celular, no sonríe... inanimado", sentenció.

¡A los gritos! La China Suárez y Mauro Icardi protagonizaron un escándalo en la recepción de un lujoso hotel

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo a pleno su historia de amor luego de haber blanqueado su noviazgo. El fin de semana, el jugador y la actriz hicieron su primer viaje juntos. ¿El destino? La ciudad de Mar del Plata.

En su estadía en La Feliz, el futbolista y su pareja habría protagonizado un verdadero escándalo apenas llegaron al lobby de un famoso hotel, según contó Pepe Ochoa en El ejército de LAM (Bondi Live).

"La China y Mauro llegaron a Mar del Plata pero no tenían reserva en ningún hotel. Me cuentan que se apersonaron al Costa Galana, hotel emblemático de Mar del Plata. Hotel tope de gama, uno de los hoteles más caros. Lo que sucedió es que la China y Mauro llegaron y fueron al mostrador y dijeron que necesitaban una habitación", detalló.

Al parecer, les ofrecieron una habitación doble porque estaban todas las habitaciones ocupadas, pero ellos querían una suite. "La China les dice 'no, no me estás entendiendo. Yo necesito esa suite o nada, no me voy a quedar acá en una habitación doble'", sumó Pepe.

Finalmente, el dueño del hotel tuvo que intervenir y la actriz logró su cometido. "Le dijo 'mirá, esto no se puede hacer' y la China, caprichosa como es, le dijo 'yo quiero ese cuarto'. Lo que termina sucediendo es que se lo dieron y al huésped lo tuvieron que cambiar", cerró.