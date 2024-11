La revelación de Yanina Latorre al defender a Flor Regidor, acusada de cobrar para ir a fiestas con jugadores.

En su programa en El Observador, Yanina Latorre saltó en defensa de la ex Gran Hermano y lanzó una fuerte revelación: "Las minas que cobran 15 lucas son ciegas, sordas y mudas. No filman. No cuentan. No ves imágenes. No son pelotudas. Su negocio es ese".

"Flor Regidor, que se no nota que es bastante boludona, hoy hizo un descargo y dijo: 'chicos, estoy juntando para comprarme un departamentito' . Ahí te das cuenta que es boludona y no cobra. Si alguna vez se viraliza algo de alguna que cobra, no responde", agregó.

Y remató: "Las minas que cobran viven una vida en las sombras. ¡No cuentan nada!".

La respuesta de Flor Regidor sobre la importante cifra en dólares que habría cobrado por ir a la fiesta con futbolistas

La ex Gran Hermano, Florencia Regidor, fue protagonsita de un escándalo por las fotos que se filtraron con jugadores de Independiente en un yate.

En medio de la picante polémica que se desató, la mediática habló de manera contundente sobre la versión de que cobró 15 mil dólares por ir a la fiesta.

Los rumores de esta cifra circularon en las últimas horas en las redes sociales. Sin embargo, la ex GH se encargó de desmentirlo y aseguró que denunciará a la cuenta de X que dio esa falsa información.

“Te imaginás 15 mil, mi sueño”, señaló Flor este jueves por la madrugada en su perfil. “No viviría en Lomas de Zamora. Con suerte estoy ahorrando y a fin de año me voy a poder comprar un Palio”, indicó ella por el auto que desea tener antes de que termine el año.

La tajante reacción de Flor Regidor tras filtrarse las fotos con dos jugadores de Independiente en un yate

Después de que se filtraran varias fotos en las que Florencia Regidor estaba en un yate junto a Marco Pellegrino y Diego Tarzia, dos jugadores de Independiente, la exparticipante de Gran Hermano rompió el silencio y fue tajante.

A través de su cuenta de X, ante el revuelo por las imágenes, la influencer se expresó y escribió de manera contundente en mayúscula: "Qué tanto".

Antes, en el streaming Fuera de joda, había aclarado que no quería hablar sobre la fiesta en el yate. Sin embargo, Nacho Castañares le tiró una indirecta. Le preguntó si iba “a llegar en barco” a causa de la lluvia, y ella respondió enojada: “Les dije que no preguntaran sobre esto”.

En las imágenes que se viralizaron se puede ver a Regidor con su amiga Sasha Ferro y los dos futbolistas disfrutando de música con un enorme parlante y tomando unos tragos muy relajados.

Por otro lado, cabe recordar que la exhermanita se separó en agosto pasado de Nicolás Grosman luego de que se enterara de que el joven la engañó con otra exparticipante del reality, Lucía Maidana.

