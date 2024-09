Florencia Regidor revolucionó las redes con un inesperado cambio de look

Cabe destacar, que su ayudante para llevar adelante el cambio fue nada más y nada menos que su ex compañero y estilista Emma Vich, que apareció en el video realizado el trabajo de tintura.

Emma Vich y Flor Regidor cambio de look

A gusto con nueva imagen, Flor lució su intenso color en otro posteo y de forma picante expresó: "Ahora alguien que me saque a bailar".

"Estas hermosísima reina", "De otro mundo", "Qué mujer", "No podes ser tan linda", "No entiendo a Nicolás", "Todo le queda bien a esta mujer", "Amo esta nueva era", "La morocha más linda", "Por fin", "Me enamoré", "Cierren el estadio", opinaron sus fanáticos.

Flor Regidor morocha

La actitud de Flor Regidor cuando le preguntaron si Nico Grosman le fue infiel con Lucía Maidana

Tras el reciente escandalete entre los exparticipantes de Gran Hermano 2023 después de que se viralizara que Nico Grosman la habría engañado con Lucía Maidana, Florencia Regidor habló del tema abiertamente en Noche al Dente (América TV).

Lo cierto es que Fer Dente abordó el tema de la manera más cautelosa posible y, evitando incomodarla, le consultó: “Muchas veces lo que pasa con la actualidad, cuando uno es conocido, como te está pasando a vos, se filtran cosas y siempre creo que son buenos disparadores para hablar de ciertos temas. ¿Qué es lo que sentís vos, siendo una chica de 22 años, con respecto a la infidelidad? ¿Qué es ser infiel para vos?”.

Embed

“Yo creo que es traicionar la confianza de uno. En el sentido de uno dar todo, todo el tiempo, y estar en todo, y después que te traicione, más allá del nombre del vínculo, novios, pareja. Cuando uno ya pasa casi todos los días juntos, conoce a las familias, se ayudan uno al otro, ya si pasa algo para mí es infidelidad”, expresó Flor con visible angustia y a punto de quebrarse.

Al tiempo que dejó en claro: “Yo siempre, en todos mis vínculos, aclaro lo que quiero, y veo si la otra persona está de acuerdo y está en la misma sintonía que yo. Eso es algo que siempre lo hago y lo hice”.

Así, tras los dichos de la exparticipante de GH, Dente repreguntó en clara alusión a Grosman: “Sacame una duda. ¿Estaban juntos o no estaban?”, a lo que Flor fue tajante al disparar “Sí, estábamos juntos”. “O sea que fue infiel”, concluyó el conductor asombrado mientras ella se limitó a asentir con una mueca.