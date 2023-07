La señal espiritual que recibió Fernanda Iglesias, mientras estaba en vivo en LAM

Embed

Este martes, en el inicio de LAM, Viviana Colmenero usó sus cartas del tarot y le sacó "un mensaje de los ángeles". Iglesias eligió una carta y volvió a su silla. "Ahora, léela en voz alta", le pidió la ex Gran Hermano.

"Soy el ángel que está junto a ti para guiarte. Confía. Puedes avanzar. Ahora se acaban los miedos y la inseguridad. Confía. Respira profundo. Es tiempo, por fin, de vivir con... Dirección y propósito", decía el mensaje que le tocó a la periodista.

"¿Te gusta?", le preguntó Colmenero. "Sí, ¡me encantó! ¡Es excelente!", exclamó Fernanda. "Es creer o reventar", remató Ángel de Brito.

La reacción de Fernanda Iglesias con un hater, que le dedicó una dura crítica

En LAM (América TV), la periodista Fernanda Iglesias no ocultó su enfado con un seguidor, que le hizo un comentario ofensivo sobre su físico.

"Me están diciendo mucho que no me cruce de piernas, que se me ve la celulitis. Sí chicos, tengo celulitis", comentó la angelita, indignada con los ataques en las redes.

"Tengo celulitis. ¿Cuál es el problema? ¡Se las presento!", añadió y lució su cuerpo frente a cámara. "¡Tampoco muestres el cu...!", bromeó Ángel de Brito y acotó: "Es algo que tiene todo el mundo".

"¡Que pesados!", opinó Nazarena Vélez. "Es fácil desde casa decir cosas.... esa persona que venga y se siente acá", manifestó Marixa Balli.

Naza advirtió que los comentarios críticos sobre el cuerpo suelen venir de parte del género femenino: "Ese tipo de comentarios de m... son de nosotras, de las minas".

"'Pantalones, please', me ponen", leyó Fernanda Iglesias. "Pero andá a lavarte....", remató Ángel, recomendándole a la angelita que no se deje llevar por los haters.