La tajante actitud de Morena Echarri tras la dura crítica de Martín Cirio a su debut como modelo: "Fui fondo..."

Lo cierto es que el debut de la joven incluyó cuatro outfits destacados en el marco de la colección de Cynthia Martos, llamada Euphoria: un conjunto sastrero negro con saco, chaleco y pantalón combinado con joyería dorada; un mono negro de manga corta con pedrería y aberturas que dejaban a la vista sus tatuajes; un vestido nude sin mangas cubierto de piedras y brillos; y un elegante vestido de gala negro.

Morena Echarri y Martín Cirio

A qué se dedica Morena Echarri, la hija de Nancy Dupláa y Pablo Echarri

A los 55 años, recientemente Pablo Echarri se sinceró sobre su vida familiar y contó en qué está hoy Morena, su hija de 22 años fruto de su relación con Nancy Dupláa, con quien también tiene a Julián. Para el actor, su familia sigue siendo su mayor refugio.

“Mis hijos están enormes. Morena tiene 22 años y Julián 15. Impresiona el paso del tiempo. Verlos crecer me provoca mucha alegría porque los veo transitar por un buen camino”, expresó Echarri en una entrevista, con evidente emoción y orgullo.

Lejos del mundo del espectáculo, Morena eligió un rumbo distinto. “Está en el CBC y cursando Diseño de Indumentaria. Le gusta mucho la ropa, diseña, dibuja y cose. Está dando sus primeros pasos en eso”, contó el actor, feliz por la vocación creativa de su hija.

Sin embargo, no es la primera vez que la joven muestra su inclinación por el diseño. A los 20 años lanzó Hetaira Studio, una marca audaz y con identidad propia que combina sensualidad y rebeldía, con prendas confeccionadas en encaje, gasa y tul. Su propuesta, inspirada en el street style y la lencería urbana, reflejó desde el inicio su búsqueda estética y su deseo de construir una identidad lejos del apellido famoso.

Julián, por su parte, aún atraviesa la adolescencia y cursa la escuela secundaria. “Con 15 años está en una etapa de definiciones, aunque por ahora ninguno de los dos muestra interés por la actuación”, reveló Echarri. Y agregó: “Eso no quiere decir que algún día se manifieste. Veo a hijos de compañeros que no mostraron interés y de golpe se despertaron al placer de actuar. No descarto que eso pueda suceder con mis hijos, pero hoy no los veo con ese interés”.

Aunque ambos crecieron en un hogar rodeado de artistas, Echarri y Dupláa priorizan que sus hijos se formen y desarrollen una vocación propia. “Prefiero que estudien y tengan una herramienta sólida. El mundo ha cambiado mucho. Antes había otras oportunidades y era más fácil encontrar un camino incluso sin estudiar. Hoy es distinto”, reflexionó el actor.

Nacido en Villa Domínico, Pablo Echarri conoce el valor del esfuerzo y busca transmitirles esa enseñanza. No quiere que el apellido ni el brillo ajeno determinen el rumbo de sus vidas.