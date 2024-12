La sensual foto que Andrea Rincón subió desde la clínica donde está internada: "Sanar con amor"

“Debo decir la verdad: todo esto es una movida de prensa para promocionar mi regreso como “Vedette” en: “El pridinol la pone mimosa”, escribió, en referencia a los fuertes analgésicos que le suministran. “Dirigida, producida, guionada y protagonizada por quien les habla”, agregó.

Luego sumó: “Teatro Sanatorio la Trinidad, Localidades limitadas”, mencionando el nosocomio donde se encuentra internada. “Abstenerse quienes no quieran ingresar con este camisolín que te quita la dignidad”, cerró, aunque su foto en camisolín es sumamente sexy.

Andrea Rincón

Andrea Rincón confesó qué famosa mediática la inspiró antes de entrar a Gran Hermano

Es sabido que Andrea Rincón saltó a la fama luego de su participación en la edición 2007 de Gran Hermano. Pero lo que no se sabía hasta ahora es qué la motivó a querer ingresar al mundo de los medios.

Así, en su visita a La Noche Perfecta (El Trece), la actriz confesó que Wanda Nara fue su absoluta inspiración antes de entrar al famoso reality para alcanzar la fama y un buen pasar.

“Yo vivía en una piecita de pensión y tenía que hacer todo desde la cama porque era dos por dos. Un día fui a la casa de mi viejo a ver a mis hermanos y la vi a Wanda Nara en la tele que estaba con una calza toda apretada y se puso a bailar en una fábrica, todos la aplaudían”, relató Rincón ante la consulta de Sebastián Wainraich quien tenía el asombroso dato.

“Y mi pensamiento, de clásica minita envidiosa, fue ‘esta chica no tiene amigos que le digan que no da lo que está haciendo’”, agregó entre risas y confió que se le voló la cabeza al ver que “cuando terminó el strip-tease, Wanda se subió a un mini cooper y se fue a un piso en Puerto Madero”.

Fue allí que Andrea Rincón concluyó su anécdota revelando a pura sinceridad: “De ahí me fui a mi piecita dos por dos en donde no entraba un piecito y pensé 'algo está mal'. Después le dije a mi viejo ‘voy a ser vedette’ y él me dijo que no, que entre a Gran Hermano”.