La sincera declaración de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli por San Valentín en medio de los rumores de crisis

"Mientras salgo del trabajo escribo esto en el auto. No hay palabras suficientes mi amor. Me has demostrado tanto en estos casi 2 años de amor que, a pesar de todo, hoy entiendo por qué seguimos juntos", expresó.

En el mismo posteo, Milett continuó: "No hay día ni momento en el que no agradezca tu compañía. Gracias por cuidarme siempre y por amarme de la forma en la que lo haces. Tu amor es muy especial para mí. Gracias por ser mi compañero".

Muy conmovido por el gesto, Marcelo respondió a las palabras de su novia y comentó: "Ay amor de mi vida. Me mataste de amor. Por Dios. Feliz día todos los días a tu lado, estando cerca o lejos físicamente".

"Celebro y agradezco nuestro amor a diario. Un amor infinito que se afianza día a día. Amo verte brillar en todo lo que haces, con esa sonrisa que ilumina la tierra y que nunca pierdas. Te amo por siempre MI AMOR", concluyó.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa San Valentín

Cande Tinelli admitió tener una complicada convivencia con Milett Figueroa en Punta del Este

A poco del estreno de Los Tinelli, el reality que grabaron para Amazon Prime, Marcelo Tinelli y su familia hablaron con la prensa sobre lo que sucedió durante los días de convivencia en Punta del Este, donde grabaron el programa.

Uno de los conflictos que se generó cuando el animador sumó a la dinámica familia a su pareja, la modelo Milett Figueroa. En una nota con Mañanísima (El Trece), Cande Tinelli reconoció que el día a día con la novia de su papá no fue nada fácil.

"A mí me cae súper bien, pero hay cosas en la convivencia que fueron difíciles. Somos todos grandes, tenemos poca paciencia, y nunca vivimos todos juntos", reconoció la hija de Marcelo Tinelli.

"Fue muy pronto", acotó el conductor. "Sí, fue muy reciente", asintió Mica Tinelli. "Yo les dije: 'va a venir mi novia', y fue fuerte la situación. Venía acá... y no era por un día, venía a convivir", explicó el presentador.

Hace unos días, se llegó a hablar de una fuerte crisis entre Marcelo y Milett por los problemas de la diosa peruana con las hijas del animador. Sin embargo, esos rumores fueron desmentidos esta semana, cuando la modelo se mostró más enamorada que nunca de su pareja.