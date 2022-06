La sorprendente propuesta de Luis Ventura a Matías Defederico: "Me encantaría..."

Ahí, el conductor de América Tv, DT de un equipo del ascenso, le propuso directamente: "Yo te quiero proponer algo, no me respondas ahora. Yo dirijo un equipo, Victoriano Arenas, y me encantaría tener un jugador como vos".

Embed

"Alguien que haya sido una figura del fútbol argentino. Vos tenés mi teléfono, yo te propongo ser el diez de Victoriano Arenas", siguió Ventura.

"Yo te puedo conseguir algún mango, yo te doy la diez, quisiera tenerte. No espero una respuesta, el teléfono mío vos lo tenés, te espero hasta el lunes. El lunes 0 horas cierro el plantel pero te quiero tener pero creo que vos podes dar mucho más", remarcó Luis Ventura.

Y cerró ante la sorpresa de Matías: "El lunes si me llamas es para venir".

Defederico 2.jpg

Matías Defederico habló sobre su tenso vínculo con Cinthia Fernández

"Mi error fue estar acostumbrado a estar callado y no demostrar mi verdad, porque yo la tengo. Ustedes escucharon la semana pasada un montón de cosas fuertes y hay muchísimas más abajo de la alfombra", indicó el ex futbolista en Secretos Verdaderos, América Tv.

"Lo intenté muchas veces", dijo Defederico sobre la posibilidad de mejorar su diálogo con la madre de sus hijas. "No tengo miedo a nada", remarcó sobre lo judicial que los disputa.

"Vivo al día. Tengo un alquiler que ese es uno de mis ingresos", explicó el ex futbolista sobre sus actuales ingresos de dinero.

Y reveló sobre el sentimiento de amar: "El día que sos papá ahí conoces realmente lo que es el amor. Amo a mi novia, estoy enamorado de ella, pero es incomparable lo que se siente con un hijo".

Defederico admitió que se casó con la panelista en su momento para obtener una visa y poder firmar con un club del exterior: "Mi casamiento fue por algo puntual: teníamos que vivir en Turquía, me caso, viajé a Turquía a firmar el contrato y tenía una semana de vacaciones. En esa semana me casé por la visa".

"No sé si soy un buen padre. Creo que las que lo van a determinar con el tiempo son ellas, no yo ni nadie. Ni amigos ni familiares. Ellas tres me lo van a decir el día de mañana, cuando ya tengan una edad razonable si soy o no un buen padre", se sinceró.