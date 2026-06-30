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La peor traición de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: el audio que desató el escándalo

Jazmín La Cuerpo había apelado a la solidaridad para ayudar a Zulma Lobato, que estaba a punto de ser desalojada. Sin embargo, la buena relación entre ambas se quebró por completo tras la viralización de un audio que desató un fuerte escándalo.

30 jun 2026, 15:00
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La peor traición de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: el audio que desató el escándalo

La peor traición de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: el audio que desató el escándalo

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La peor traición de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: el audio que desató el escándalo

Zulma Lobato conmovió a sus seguidores al revelar que había sido desalojada de la vivienda en la que vivía y pedir ayuda para atravesar el difícil momento que estaba atravesando. En un desesperado llamado a la solidaridad, explicó que no quería ser trasladada a un geriátrico porque eso implicaría separarse de Estrellita, su fiel Caniche de 13 años, a quien considera su gran compañera de vida.

El video fue difundido por Jazmín La Cuerpo, quien además compartió el alias para que quienes quisieran colaborar pudieran hacerle una transferencia. Lo que comenzó como una campaña solidaria, sin embargo, terminó tomando un rumbo completamente inesperado y derivó en una fuerte polémica que explotó en las redes sociales.

La polémica explotó cuando compartió un audio en el que se afirmaba que había recaudado 11 millones de pesos y luego había cambiado ese dinero a dólares para depositarlo en una cuenta bancaria. La versión desató una ola de críticas en las redes, donde muchos usuarios la acusaron de haber impulsado toda la historia por interés y de aprovecharse de la situación.

A la mediática también se la escuchó comentar que “aguantará un año en el geriátrico hasta que se vaya Javier Milei”, en diciembre del año que viene. Por su parte, La Cuerpo se sintió traicionada porque ni siquiera le dio las gracias por ayudarla. Estoy muy triste”, disparó.

La polémica, además, provocó que el público perdiera la confianza en Lobato, que hace años lidia con varios problemas de salud y económicos.

Cómo estaba la casa de Zulma Lobato

A comienzos de este año, Zulma Lobato ya había sido noticia por la delicada situación en la que vivía. Todo salió a la luz después de que Jazmín La Cuerpo compartiera imágenes del interior de su vivienda, con el objetivo de visibilizar las condiciones en las que se encontraba y pedir ayuda para asistirla.

Según explicó la influencer, decidió intervenir al enterarse de que la mediática era acumuladora compulsiva y organizó una jornada de limpieza en la casa que habitaba en Munro. Las fotografías mostraban un panorama desolador, con grandes cantidades de basura acumulada, excremento de perro, insectos, escombros, botellas y un baño en muy malas condiciones.

Tras la repercusión que tuvieron esas imágenes, La Cuerpo impulsó una colecta solidaria para mejorar la calidad de vida de Lobato. “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”, aseguró en aquel momento.

     

 

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