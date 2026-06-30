La peor traición de Jazmín La Cuerpo a Zulma Lobato: el audio que desató el escándalo

La polémica, además, provocó que el público perdiera la confianza en Lobato, que hace años lidia con varios problemas de salud y económicos.

Cómo estaba la casa de Zulma Lobato

A comienzos de este año, Zulma Lobato ya había sido noticia por la delicada situación en la que vivía. Todo salió a la luz después de que Jazmín La Cuerpo compartiera imágenes del interior de su vivienda, con el objetivo de visibilizar las condiciones en las que se encontraba y pedir ayuda para asistirla.

Según explicó la influencer, decidió intervenir al enterarse de que la mediática era acumuladora compulsiva y organizó una jornada de limpieza en la casa que habitaba en Munro. Las fotografías mostraban un panorama desolador, con grandes cantidades de basura acumulada, excremento de perro, insectos, escombros, botellas y un baño en muy malas condiciones.

Tras la repercusión que tuvieron esas imágenes, La Cuerpo impulsó una colecta solidaria para mejorar la calidad de vida de Lobato. “Tuvimos que ir con @lapepona_oficialok a limpiarle la casa a Zulma porque vivía en la miseria. Con $1.500.000 que donó la gente, le compramos la heladera, cocina y sus productos de limpieza, así como sus alimentos”, aseguró en aquel momento.