La sorpresiva reacción de Bautista ante la propuesta de una falsa boda con Denisse en Gran Hermano

Embed

"Bauti esta temporada todavía no ha tenido una boda y te queríamos proponer, para los próximos días, hacer una boda televisiva con Denu, que entre de novia. Alguno de los que está ahí los casa y después se va", le dijo Del Moro al uruguayo.

Ante la total sorpresa ante la propuesta, Bautista reaccionó: "Uy, sería buenísimo". Y luego el conductor le dijo que Denisse ya respondió afirmativamente a la idea: "Me dijo recontra sí", le comunicó Santiago al participante.

Y el uruguayo, aún asombrado y contento por la propuesta, comentó: "Obvio, Santi, lo hacemos de una". Denisse se encontraba presente en la tribuna de GH y observó toda la situación con una enorme sonrisa, fiel reflejo de sus sentimientos hacia Bautista.

Habrá falsa boda entonces en Gran Hermano.

bautista 1.jpg

La romántica confesión de amor de Bautista sobre Denisse en Gran Hermano: "Es la primera..."

En Gran Hermano, Telefe, el participante Bautista Mascia confesó su amor por la exjugadora Denisse González y enterneció a sus compañeros con su romántica declaración.

Durante la tarde de este lunes, los hermanitos participaron de un juego de preguntas y respuestas donde Darío Martínez Corti le preguntó al uruguayo si estaba enamorado.

“Estoy claramente en una etapa de enamoramiento donde pensás como si tuvieses... Agarrás el peluche, una foto de ella y me peleo con Gran Hermano porque no me da la foto de Denisse. Estoy como embobado”, reveló el joven.

“Es claramente esa etapa donde estás como idealizando a una persona, estás enganchado y te gusta. Siento que es como la primera etapa de decir estoy enamorado", siguió el jugador.

Y reflexionó: "Acá adentro nos conocimos un mes y poquito, la verdad es que no nos conocemos en profundidad. Obviamente nos vamos a dar el espacio afuera, creo que estoy en esa etapa”.