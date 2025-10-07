Una participante de MasterChef Celebrity se accidentó y fue atendida de urgencia

Embed

¿Quién son las figuras confirmadas para MasterChef Celebrity?

Días atrás, tras el partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para presentar una de sus grandes apuestas del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, junto a Vero Lozano, fueron las encargadas de presentar oficialmente a las figuras que competirán en el reality gastronómico.

Durante la transmisión, las conductoras fueron sacando bolas numeradas y, con cada número, dieron a conocer los nombres de los participantes. Cuando Vero sacó el número 12, anunció que Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, se pondrá el delantal. Luego, con el número 21, se confirmó la participación de Evangelina Anderson.

El número 15 correspondió a Alex Pelao, el influencer que causa furor en TikTok con sus videos virales. También se sumará Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien hará su debut en la televisión argentina.

Con el número 14, Wanda y Vero revelaron a Luis Ventura, que se animará a mostrar sus habilidades en la cocina. A él se unirán Sofi Martínez, periodista deportiva; La Joaqui; el tenista Diego “Peque” Schwartzman; y la influencer Momi Giardina.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó con el número 10: Wanda Nara anunció que su ex, Maxi López, será parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres al listado: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista continuó con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Y como si fuera poco, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Los últimos cuatro participantes se revelarán este viernes por la pantalla de Telefe, completando así el plantel de figuras que intentarán conquistar al jurado con sus platos.