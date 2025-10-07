A24.com

¡QUE DOLOR!

Una participante de MasterChef Celebrity se accidentó y fue atendida de urgencia

Ángel de Brito contó que una figura de la próxima temporada de MasterChef Celebrity sufrió un accidente y fue trasladada de urgencia a un centro médico.

7 oct 2025, 13:18
Eugenia Tobal vivió un momento de susto y preocupación tras sufrir un accidente doméstico mientras se preparaba para su participación en la nueva edición de MasterChef Celebrity. La actriz, que venía ensayando desde su casa para perfeccionar sus recetas antes de las grabaciones, terminó con un corte profundo en uno de sus dedos y debió recibir atención médica de urgencia.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), quien dio detalles sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad a sus seguidores. “El viernes tuvo un pequeño accidente Eugenia Tobal, nada grave. Estaba con una mandolina ensayando y se rebanó un dedo, terminó en la guardia en San Isidro”, contó el conductor en pleno programa en vivo.

De acuerdo con la información, el episodio no se produjo durante las grabaciones del ciclo, sino en la intimidad de su hogar, mientras la actriz practicaba una preparación para el certamen culinario. “Le quería mostrar al marido cómo le salía y, sin querer, se cortó”, explicó De Brito sobre el incidente que generó alarma entre sus allegados.

Por fortuna, el accidente no pasó a mayores y Eugenia Tobal ya se encuentra recuperándose, aunque debió recibir curaciones por la herida. “Terminó con la mano llena de sangre y una toalla envuelta”, agregó el periodista, dando cierre a una anécdota que, aunque dolorosa, no impidió que la actriz mantuviera el entusiasmo por su participación en el programa gastronómico.

¿Quién son las figuras confirmadas para MasterChef Celebrity?

Días atrás, tras el partido entre la Selección Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, Telefe aprovechó el prime time para presentar una de sus grandes apuestas del año: la nueva edición de MasterChef Celebrity. Wanda Nara, junto a Vero Lozano, fueron las encargadas de presentar oficialmente a las figuras que competirán en el reality gastronómico.

Durante la transmisión, las conductoras fueron sacando bolas numeradas y, con cada número, dieron a conocer los nombres de los participantes. Cuando Vero sacó el número 12, anunció que Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, se pondrá el delantal. Luego, con el número 21, se confirmó la participación de Evangelina Anderson.

El número 15 correspondió a Alex Pelao, el influencer que causa furor en TikTok con sus videos virales. También se sumará Valentina Cervantes, pareja del campeón del mundo Enzo Fernández, quien hará su debut en la televisión argentina.

Con el número 14, Wanda y Vero revelaron a Luis Ventura, que se animará a mostrar sus habilidades en la cocina. A él se unirán Sofi Martínez, periodista deportiva; La Joaqui; el tenista Diego “Peque” Schwartzman; y la influencer Momi Giardina.

Sin embargo, la gran sorpresa llegó con el número 10: Wanda Nara anunció que su ex, Maxi López, será parte del certamen. A continuación, se sumaron más nombres al listado: Esteban Mirol, Emilia Attias, Andy Chango y Susana Roccasalvo.

La lista continuó con el exboxeador Jorge “Roña” Castro, el youtuber Ian Lucas, Marixa Balli y la actriz Eugenia Tobal, expareja de Nicolás Cabré.

Y como si fuera poco, también competirán el actor Agustín “Cachete” Sierra y el exfutbolista Claudio “Turco” Husaín. Los últimos cuatro participantes se revelarán este viernes por la pantalla de Telefe, completando así el plantel de figuras que intentarán conquistar al jurado con sus platos.

