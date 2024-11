La tajante opinión de la mamá de Camila Homs sobre los comentarios de Lizy Tagliani: "Hay límites"

“Estaba viendo el programa con Fran y con Bauti, y la verdad que entre los gritos de los nenes y la emoción, no escuché nada. A Lizzy no la escuché”, comenzó diciendo.

Luego que contó que tuvo charla con su hija y que ella tampoco escuchó las palabras de Lizy al momento del vivo. “Me dijo que no va a salir a hablar”, aseguró.

mamá de camila homs lizy tagliani

Por otro lado, se refirió a las disculpas de la comediante y opinó: “A ver, ya está. Ya lo que dijo, lo dijo. Por más que pida disculpas ya lo dicho está. Está bueno que por lo menos haya reconocido que se equivocó pero realmente, no estuvo bien lo que dijo, porque no dijo una cosa sola".

“A mi primero me dijeron una cosa que había dicho y después cuando me pongo a leer y escuchar audios veo que no, que había dicho otras cositas que no estuvo bueno. Como dicen por ahí, se fue al pasto”, agregó.

De todas formas, fue considerada con Lizy y admitió: “La escucho que la pasó mal cuando se dio cuenta de lo que había dicho, que se arrepintió, pero ya está, no sé qué le pasó. Es como que algo se apoderó de ella que empezó a hablar”.

“Yo le creo, no creo que tenga tanta mala onda para decir me arrepiento y que no lo sienta, le creo. Pero la verdad que ayer estuvo mal. Hay límites en el nombre del humor, está bueno un poco de ácido, picante pero hay límites, más en un programa de tanto prestigio”, concluyó.

Embed

Los hirientes comentarios de Lizy Tagliani a Cami Homs en el programa de Susana Giménez

En la noche del domingo, Susana Giménez se divirtió con el juego “Mi Pareja Puede”, pero todo terminó en polémica. Tres parejas famosas se enfrentaron en divertidos desafíos y por un gran premio. Los participantes en esta ocasión fueron: Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, Mica Viciconte y Fabián Cubero, y Camila Homs con Sebastián Sosa.

A medida que avanzaba el juego, la pareja de la modelo y el futbolista de Estudiantes de La Plata se convirtieron en los flamantes ganadores.

El premio fue de 5 millones de pesos, y un viaje de una semana a la Riviera Maya, México. Con un total de 74 puntos, superaron a Lizy y Sebastián, que alcanzaron 52, y a Mica y Fabián, que terminaron con 39 puntos.

Lizy Tagliani

Sin embargo, cuando todo parecía terminar en paz, Lizy Tagliani arrojó un picante comentario hacia la pareja ganadora, que no pasó desapercibido en las redes sociales y los usuarios se mostraron muy molestos por la actitud.

Resulta que cuando el juego termina, se la escucha decir a la humorista: "Qué suerte tiene esta cornuda". Lejos de terminar ahí, Lizy agregó: "Aguante Tini", haciendo referencia a la relación que mantuvo Rodrigo De Paul con la cantante, mientras todavía seguía en pareja con Camila.

Si bien todo se dio en chiste, al público no le gustó para nada este comentario de Tagliani y rápidamente salieron a repudiarlo en las redes: "Horrible lo de Lizy hacia Cami Homs. Innecesario", "Que falta de respeto y que feo los comentarios de Lizy a Cami porque ganó" y "Lo de Lizy Tagliani a Cami Homs no es gracioso", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.