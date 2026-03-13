El ex de Luana de Gran Hermano mostró picantes chats y reveló detalles tremendos de su doble vida
Lucas Izzi, el ex de Luana Fernández, aseguró que supo de una traición de la participante antes de su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada y compartió las pruebas que desataron el escándalo. Aquí, con quién lo engañaba.
13 mar 2026, 09:58
El ex de Luana de Gran Hermano mostró picantes chats y reveló detalles tremendos de su doble vida
El derecho a réplica de Lucas Izzi frente a Luana Fernández dentro de la casa deGran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue generando controversia en los medios. El ahora ex novio de la hermanita reveló que ella le habría sido infiel en varias ocasiones, situación que la jugadora no pudo ni refutar. Tras ello, el joven compartió en LAM (América TV) pruebas que evidenciarían su versión: una conversación con un supuesto tercero involucrado en la relación paralela.
Fefe Bongiorno fue quien aportó nuevos detalles al programa conducido por Ángel de Brito: el hombre que habría estado vinculado sentimentalmente con Luana Fernández es Alexis, mánager de Oky, un conocido streamer. "Estuvieron saliendo durante los últimos ocho meses. Hablé con ambos entornos, lo que sí sé es que él estaba muy enamorado y la quiere mucho, sostiene que es buena persona", contó el periodista, contextualizando la situación.
Sobre la confusión que vivió Lucas, la periodista explicó: "Lo que pasó en los últimos días lo tiene muy confundido". Además, detalló que "hay otros chicos, pero esta es una relación. Él sabía que ella estaba de novia, pero no era amigo de Lucas", refiriéndose a Alexis. A modo de prueba, se mostró la conversación que Lucas Izzi mantuvo con el joven luego de descubrir la existencia del vínculo paralelo.
El intercambio comenzó cuando Lucas decidió escribirle tras enterarse de la relación, pocos días antes del ingreso de Luana Fernández a la casa. En tono sarcástico, Izzi le mandó un mensaje: "Toda tuya campeón. Te la mando con un moño ahora cuando salga", a lo que Alexis respondió aparentando desconocimiento: "¿Qué onda? ¿Qué pasó? No entiendo".
En paralelo, el escándalo se amplió con otro testimonio. Mernuel, streamer de renombre, reveló que Luana Fernández le habría enviado mensajes intentando mantener algún tipo de vínculo con él. Según relató Bongiorno, el joven encontró los mensajes cuando buscó a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada en Instagram: "Ella le había contestado varias historias diciéndole 'mi amor, te agarro'. Cuando ella entró a la casa, él lo cuenta en el stream. Lucas le escribió a Mernuel y le agradeció por contarlo".
La secuencia de pruebas y testimonios mantiene el tema en el centro de la atención mediática, generando debate sobre la supuesta doble vida de Luana Fernández y los conflictos que derivaron dentro del reality.
Cuál es el misterioso tatuaje que le descubrieron a Luana de Gran Hermano y despertó sospechas sobre su oscuro pasado
En las últimas horas, un fragmento de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se viralizó y volvió a colocar a Luana Fernández en el centro de la polémica. Todo ocurrió cuando, durante una escena en la que descansaba junto a Lolo Poggio, se dejó ver un tatuaje en su brazo que la participante decidió no explicar.
Al notar el diseño, Lolo preguntó con curiosidad: “¿Qué es o qué significa ‘Wifi’?”. La reacción de Luana fue inmediata y escueta: “No”. Ese breve silencio desató un aluvión de especulaciones entre los seguidores del reality. En redes sociales, muchos comenzaron a relacionar el tatuaje con la organización “Wifi”, vinculada al influencer uruguayo Yao Cabrera, un nombre que arrastra un historial judicial muy amplio, tal como recordó el mánager Jorge Zonzini en 2020.
Embed
Yao Cabrera, quien llegó a tener millones de seguidores en sus plataformas, fue detenido en Córdoba tras recibir una condena de cuatro años por delitos relacionados con trata de personas y explotación. Gran parte de las denuncias surgieron de los hechos ocurridos en la llamada “Mansión WIFI” durante la pandemia, que derivaron en nuevas investigaciones por presunta corrupción de menores, facilitación de la prostitución y tráfico de estupefacientes. Además, se abrió una causa paralela por lavado de activos que involucra a varios de sus colaboradores.
Luana Fernández es una de las participantes más comentadas de esta edición del reality. Cuando su nombre se hizo público, Jorge Zonzini reveló que figura en la causa vinculada a Cabrera, quien cumple su condena por reducción a la servidumbre y trata de personas. La incomodidad de la joven fue evidente cuando Lolo Poggio insistió sobre su tatuaje. “Ella es una de las mencionadas, investigadas y determinante en la estructura que se llamaban los vivos, estaban conectados a una estructura de entretenimiento infantojuvenil y en realidad eso redireccionaba…existían las WIFI, que era la organización de Cabrera”, detalló Zonzini.
La otra causa que enfrenta el influencer se refiere a reducción a la servidumbre. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, la redujo a trabajos forzosos dentro del barrio cerrado San Marcos, en Escobar, provincia de Buenos Aires.