El ex de Luana de Gran Hermano mostró picantes chats y reveló detalles tremendos de su doble vida

La doble vida de Luana 1 - captura LAM

En paralelo, el escándalo se amplió con otro testimonio. Mernuel, streamer de renombre, reveló que Luana Fernández le habría enviado mensajes intentando mantener algún tipo de vínculo con él. Según relató Bongiorno, el joven encontró los mensajes cuando buscó a los participantes de Gran Hermano Generación Dorada en Instagram: "Ella le había contestado varias historias diciéndole 'mi amor, te agarro'. Cuando ella entró a la casa, él lo cuenta en el stream. Lucas le escribió a Mernuel y le agradeció por contarlo".

La secuencia de pruebas y testimonios mantiene el tema en el centro de la atención mediática, generando debate sobre la supuesta doble vida de Luana Fernández y los conflictos que derivaron dentro del reality.

La doble vida de Luana - captura LAM

Cuál es el misterioso tatuaje que le descubrieron a Luana de Gran Hermano y despertó sospechas sobre su oscuro pasado

En las últimas horas, un fragmento de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se viralizó y volvió a colocar a Luana Fernández en el centro de la polémica. Todo ocurrió cuando, durante una escena en la que descansaba junto a Lolo Poggio, se dejó ver un tatuaje en su brazo que la participante decidió no explicar.

Al notar el diseño, Lolo preguntó con curiosidad: “¿Qué es o qué significa ‘Wifi’?”. La reacción de Luana fue inmediata y escueta: “No”. Ese breve silencio desató un aluvión de especulaciones entre los seguidores del reality. En redes sociales, muchos comenzaron a relacionar el tatuaje con la organización “Wifi”, vinculada al influencer uruguayo Yao Cabrera, un nombre que arrastra un historial judicial muy amplio, tal como recordó el mánager Jorge Zonzini en 2020.

Embed

Yao Cabrera, quien llegó a tener millones de seguidores en sus plataformas, fue detenido en Córdoba tras recibir una condena de cuatro años por delitos relacionados con trata de personas y explotación. Gran parte de las denuncias surgieron de los hechos ocurridos en la llamada “Mansión WIFI” durante la pandemia, que derivaron en nuevas investigaciones por presunta corrupción de menores, facilitación de la prostitución y tráfico de estupefacientes. Además, se abrió una causa paralela por lavado de activos que involucra a varios de sus colaboradores.

TW Jorge Zonzini sobre Luana GH

Luana Fernández es una de las participantes más comentadas de esta edición del reality. Cuando su nombre se hizo público, Jorge Zonzini reveló que figura en la causa vinculada a Cabrera, quien cumple su condena por reducción a la servidumbre y trata de personas. La incomodidad de la joven fue evidente cuando Lolo Poggio insistió sobre su tatuaje. “Ella es una de las mencionadas, investigadas y determinante en la estructura que se llamaban los vivos, estaban conectados a una estructura de entretenimiento infantojuvenil y en realidad eso redireccionaba…existían las WIFI, que era la organización de Cabrera”, detalló Zonzini.

La otra causa que enfrenta el influencer se refiere a reducción a la servidumbre. Entre diciembre de 2019 y enero de 2020, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, la redujo a trabajos forzosos dentro del barrio cerrado San Marcos, en Escobar, provincia de Buenos Aires.