La tajante respuesta de Silvina Escudero al ser invitada por Matías Alé a su casamiento: "Fingir demencia"

"Decir que no es tener mala onda, yo tampoco lo invité a mi casamiento porque no tengo vínculo y no fui al casamiento de ninguna ex pareja, no el de Matías. Y no sé si me gustaría ir al casamiento de una ex de mi marido, no me gusta fingir demencia", continuó la morocha.

A lo que Matías Alé reaccionó con humor: "¿Alguien quiere venir en lugar de Silvina?". Y aclaró que la gran fiesta de casamiento será costeada "de canje": "Son 25 años de estar laburando de esto".

Embed

"Todas las ex que hemos invitado han dicho que sí. Esos lugares los voy a usar para otra persona", explicó el actor ante la negativa de Silvina de ir a la boda con su marido.

"Nosotros queremos que disfruten todos", expresó Martina, presente en el estudio, aprobando la invitación de su novio a la ex.

Y además Silvina Escudero también se refirió a su relación con su hermana Vanina, aclarando algunos rumores de pelea entre las dos: “Soy la artífice de la frase: amo a mi hermana, nunca me pelearía con mi hermana"

"Ella llegó de Uruguay después de muchos años de vivir ahí y quedaron muchos proyectos que quedaron en el camino, como otros tantos”, dijo sobre un proyecto de marca de ropa que tenían en conjunto.

"Capaz no le pintó saludarme por redes por mi cumpleaños, no puedo hacer nada si no tuvo ganas. En la vida real, si claro que hubo mensajes”, concluyó sobre si la saludó por privado por su cumpleaños.

matias ale.jpg

¡Sorpresivo! Quién fue el primer eliminado del Cantando 2024

Este lunes, en el Cantando 2024, América Tv, una pareja del certamen de canto tuvo que abandonar el reality por decisión de público. Antes de conocerse al dúo eliminado, la conductora Florencia Peña mostró el puntaje secreto del jurado Flavio Mendoza para ver quiénes eran los participantes que quedaban sentenciados.

Nenu López y su partenaire Nell Valenti fueron los primeros sentenciados al no alcanzarle el puntaje. Matías Alé y Martu Scigliano; Agustín 'Cachete' Sierra y Marcia Rubido; Martín 'Tony' Coggi y Paz Gutiérrez; Josefina Pouso y Facu Magrane; Mimi Alavardo y Esteban Merdeni, Alicia Barbasola y Juan López también quedaron sentenciados.

Luego cada integrante del jurado tuvo que salvar a una pareja: Milett Figueroa se decidió por Pouso, Nacha Guevara por Mimi, Flavio por Barbasola y 'Cachete' Sierra, y Marcelo Polino por Alé.

Por lo tanto, la pareja de Nenu López y la de 'Tony' Coggi tuvieron que enfrentarse al temido teléfono. Minutos antes de la medianoche, Florencia Peña adelantó: "La pareja que se queda en el Cantando tiene el 66,7 por ciento de los votos".Instantes después, la presentadora anunció: "La pareja que continúa es la de Nenu López. ¡Felicitaciones!".

"Yo estoy tranquilo porque lo que hicimos fue de corazón, porque trabajamos muchísimo por esto", expresó el primer eliminado del certamen, Martín 'Tony' Coggi.