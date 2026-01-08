El desgarrador motivo por el que una actriz de Stranger Things no estuvo en la temporada final

Según contó Marshall, aseguró que "Stranger Things fue una oportunidad única en su vida" y que "su papel resultó relevante mientras era sometida a tratamiento oncológico durante la filmación de la cuarta temporada".

"Me sinceré con algunas personas del equipo, incluyendo a Sadie, que interpreta a mi hija Max. Su amabilidad y compasión me desbordaron y siempre estaré agradecida por los momentos que compartimos entre bastidores", contó la actriz en una publicación de Facebook en 2022.

De hecho, aclaró que tuvo que recurrir a una peluca en la grabación del cuarto episodio de la cuarta entrega por la caída de su cabello debido a su tratamiento. Además, expresó que, al finalizar el rodaje, les contó lo que estaba padeciendo a los creadores de la serie, tanto Matt y Ross Duffer.

"Les pedí que no me excluyeran del guion por compasión, porque los días en el set fueron un rayo de luz en un periodo muy oscuro y deprimente", explicó. Y valoró el gesto que tuvieron los hermanos con ella: "Se mostraron alarmados, preguntaron cómo estaba, me ofrecieron su preocupación y me recordaron que podía contactarles si necesitaba algo. Son personas encantadoras y me alegra haberlas conocido y haber trabajado con ellas".

Por otro lado, la actriz también habló con People en su momento para decir que "nadie tiene derecho a un papel, tenga cáncer o no". Y agregó: "Mi corazón sigue agradecido y siempre daré el beneficio de la duda a quienes toman las decisiones".

Finalmente, Jennifer Marshall remarcó que haber estado en la temporada final de Stranger Things no solo la hubiera ayudado para su seguro médico por su enfermedad, sino también a nivel personal y emocional.