Rating del jueves: Intrusos fue lo más visto de América TV y Telefe aplastó a El Trece

En la jornada del jueves, Intrusos logró el mejor promedio del América TV mientras que en Telefe, MasterChef Celebrity volvió a liderar en el prime time por una amplia diferencia contra El Trece. Los números finales.

9 ene 2026, 10:00
En la jornada del jueves 8 de enero, MasterChef Celebrity (Telefe) alcanzó un promedio de 12.0 puntos de rating. Por más que bajó 7 décimas con respecto a la emisión anterior, fue lo más visto del día y el único programa que superó los dos dígitos.

En segundo lugar quedó Pasapalabra (Telefe) con una media de 9.2 puntos de rating. Lo mejor de El Trece pasó por Telenoche con 3.9 puntos. La película Batman (21:30) en El Trece alcanzó un bajo promedio de 2.3 puntos.

En América TV, Intrusos fue lo mejor de ese canal con 2.7 puntos de rating. Luego, a la noche, LAM obtuvo 2.6 puntos y empató con Bendita (El Nueve) que también llegó a los 2.6 puntos.

Telefe Noticias hizo 8.0 puntos de rating y le sigue ganando a Telenoche por una amplia diferencia. Al mediodía, El noticiero de la gente (Telefe) promedió 7.0 puntos de rating siendo la medición más alta del informativo de las últimas dos semanas y fue lo quinto más visto de la jornada.

Rating: todos los números del jueves 8 de enero

El top five

Masterchef Celebrity 12.0

Pasapalabra 9.2

Masterchef Celebrity II 9.0

Telefe noticias 8.0

El noticiero de la gente 7.0

Los promedios de los canales

Telefe ganó el jueves 8 de enero por 4.1 puntos de diferencia sobre El Trece. La ventaja más amplia se dio en el prime time donde el canal de las pelotas se quedó con 6.6 puntos a favor.

Telefe 7.0

El Trece 2.9

El Nueve 1.9

América TV 1.8

TV Pública 0.2

