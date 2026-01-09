Rating del jueves: Intrusos fue lo más visto de América TV y Telefe aplastó a El Trece

En la jornada del jueves 8 de enero, MasterChef Celebrity (Telefe) alcanzó un promedio de 12.0 puntos de rating. Por más que bajó 7 décimas con respecto a la emisión anterior, fue lo más visto del día y el único programa que superó los dos dígitos.
En la jornada del jueves, Intrusos logró el mejor promedio del América TV mientras que en Telefe, MasterChef Celebrity volvió a liderar en el prime time por una amplia diferencia contra El Trece. Los números finales.