Andy Kusnetzoff se quebró al aire tras el angustiante relato de un desocupado: el video

Y acto seguido explicó que detrás de cada una de las estadísticas hay vidas concretas, con historias concretas. “No es lo mismo decir ‘hay 200 mil desocupados’ –digo por decir un número cualquiera– que estar enfrente de un ser humano. Le ves los ojos, le escuchás la voz, le ves la actitud. Es decir, ‘Leo’ no tiene trabajo, no es un número. A veces las estadísticas dessubjetivan, por eso se vuelven peligrosas. Cada uno de esos números es una historia, una familia, un nombre”, analizó con su habitual tono reflexivo.

Profundamente movilizado, Andy Kusnetzoff señaló que "está bien que el presidente Milei recule", refiriéndose a la situación actual del país y sumó enfático: "Porque eso no es la grieta, eso no es 'los kukas', eso es tener en cuenta lo importante que es en nuestro país y el orgullo que nos da nuestra educación pública, nuestro hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social y no puede ir a ningún lado".

"Ojalá no te pase porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana, cuando seas grande y esta persona creció por ahí con discapacidad, decís, no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté", agregó entonces el Andy tras lo cual no pudo evitar romper en llanto.

"Es tremendo. Pero está bien que nos duela, Andy. Está bien que nos duela. A mí me preocupa si no te duele eso. A veces uno no puede hacer nada. Pero por lo menos que tengas empatía que te duela", intentó consolarlo Rolón con su habitual calma al hablar. Fue allí que Kusnetzoff intentó recomponerse y se excusó por la situación. "Perdón, me siento responsable por esto. No era mi intención. Me angustié", confesó sincero.

“¿Qué clase de ser humano hay que ser para no angustiarse ante un trabajador que no tiene trabajo, ante un chico discapacitado que no tiene ayuda, qué clase de persona hay que ser?”, concluyó entonces Gabriel Rolón mientras dejó resonando tremenda pregunta reflexiva.