La Tora negó sacarse el micrófono ante sus compañeros pero reconoció su error ante Gran Hermano 2022 

Después de dar a conocer el castigo del sumo, la Tora se excusó ante sus compañeros negando ese episodio: “Yo nunca me saqué el micrófono. Dijo que la persona a la que le hablé no lo tenía, porque yo nunca me lo saco”.

Lo cierto es que después en el confesionario y ya ante la soledad con GH, la Tora fue sincera: “Puede asegurarte que no fue nada de juego, pero sí me acuerdo de la situación y tenés razón"

Y arremetió categórica: "Después, que mis compañeros tomen lo que quieran, a mí me importa Lucila”.

La furia de la Tora por que no se fue Agustín en Gran Hermano 2022

Mora Jabornisky se convirtió en el tercer participante eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 tras definir la última instancia de placa con Juan Reverdito.

Lo cierto es que instantes antes Lucila Villar, La Tora, dejó en claro su deseo: que se vaya Agustín Guardis y que no quedaran Mora y Juan en la última definición de placa.

La Tora, después de que Agustín se imponga en la gala de eliminación y quedara exento de la placa, no pudo disimular su cara de enojo y fiel a su personalidad así lo expuso en pleno vivo.

“¡Quería que se vaya Agustín, loco! Eso es lo que pasó, no que quedaron ellos en placa”, exclamó la participante ante la consulta de Santiago del Moro al verla un tanto fastidiada.

“Igual como ustedes saben, acá elige la gente y veremos a quién le toca ahora agarrar la valija”, le explicó luego el conductor.

Finalmente, Mora resultó la tercera eliminada de la casa -obtuvo el 60,07% de los votos mientras que el taxista fanático de San Lorenzo logró el 39,93%-.