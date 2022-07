La tremenda actitud de Vero Lozano contra Susana Giménez por su debut teatral en Uruguay

"Un productor importante de Telefe dijo que era indispensable, como estaban todos hablando, mandar una cámara para cubrirlo. La señora dicen por ahí que dijo que no y que iba a hacer ‘la historia del hombre que inventó el cuerito de la canilla’ hoy, mañana y pasado", indicaron.

Y contaron: "Y otro tema que también es importante que es el inflador. Así que imaginese la cara de este productor cuando desde arriba lo llamaron y le preguntaron donde estaba el móvil en vivo. Estaba Lorna en todos los medios y el de ellos no”.

"La señora, no sé si decir por lo bueno o por Lozano (en referencia a Verónica Lozano) dijo que no", señaló el cronista del programa de Karina Mazzocco, Gustavo Descalzi, quien se encuentra en Uruguay cubriendo el gran estreno de Susana Giménez en el teatro.

Embed

La furia de Susana Giménez con Telefe: "Los cuidan más a ellos que a mí"

Si hay algo que la tiene feliz por estas horas a Susana Giménez, es el inminente de debut teatral de la exitosa comedia 'Piel de Judas' el próximo 15 de julio en el teatro Enjoy de Punta del Este. Pero también es cierto que su actual relación con Telefe, emisora de la que es la estrella máxima desde hace décadas, la tendría bastante molesta. Furiosa dirían algunos.

Sucede que fue Jorge Rial desde su nuevo programa Argenzuela (C5N) quien aseveró que Telefe "metió en el placard a Susana" debido a que el canal de Viacom no tendría la menor intención de tenerla en pantalla este 2022. No conforme con ello, el periodista miró a cámara y le avisó a la conductora: "Te están cagando, Susana". Y además agregó punzante "No tiene aire. Telefe no se vuelve loco por ella. No hay lugar en la grilla y tampoco hay lugar para el despliegue que hacía Susana".

En tanto, Damián Rojo -columnista del ciclo- habló de la furia de Susana Giménez con esta situación y detalló una particular observación sobre un infaltable del canal de las pelotitas que habría disparado Susana: "Cuidan más a Los Simpson que a mí". Al mismo tiempo, aseguró filoso que "Igual la recuerdan una vez por mes porque le siguen pagando. Cobra muy bien. El comienzo del conflicto fue porque Susana no valora el tema de la plataforma, siente que salir en Paramount y no en Telefe es un desprestigio".

Mientras tanto Paulo Kablan, otro de los columnistas de ciclo de cable de Rial y también periodista de Telefe, llevó la voz oficial de la emisora de Martínez sobre por qué la diva no está actualmente en pantalla. "Susana este año no hizo TV porque eligió hacer teatro en Uruguay. El canal le ofreció formatos muy grandes y ella eligió no hacerlo para regresar el año que viene con su programa de siempre", cerró contundente.