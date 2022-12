La tremenda desilusión que se llevó la hincha que encaró al notero de América Noticias

Sebastián Wainraich entrevistó para Urbana Play al notero y a la chica que lo encaró, María Sol Farías. La muchacha tiene 35 años, es licenciada en recursos humanos y reina de una escuela de samba.

Embed

La joven reveló que se llevó una gran desilusión porque Sorbo le aclaró que está en pareja. "Me enteré ahí, en el mismo momento (de que él tenía novia). Podía pasar... Me salió del alma, de hecho, en el video pueden ver que me muero de la risa porque dije '¿qué hice?', pero se dio, qué voy a hacer", comentó Farías.

El cronista mencionó que fue impresionante la repercusión que generó el picante ida y vuelta. "Esa relación terminó ahí. Yo estoy de novio. Pero (el video) se hizo tan viral que me empezaron a llegar mensajes. Hasta mi abuela y mi mamá (me escribieron)", sostuvo.

Por último, sobre cómo tomó su pareja la situación, Sorbo explicó: "Se lo tomó con mucha risa porque cuando sos notero estas cosas pasan en la calle trabajando".

Cómo fue el rating de la clasificación de la Selección como finalista del Mundial Qatar 2022

El martes, la Selección argentina le ganó a Croacia por 3 a 0 y se clasificó como finalista del Mundial Qatar 2022. El partido del equipo de Lionel Scaloni contó con trasmisión de la TV Pública y TyC Sports, en el cable.

El encuentro comenzó con un excelente nivel de audiencia. A las 16.15, la TV Pública estaba en 35.8, mientras que el canal de deportes marcaba 25.5.

Lionel Messi Julian Alvarez FIFA.jpg Lionel Messi y Julián Álvarez los goleadores de la Selección Argentina frente a Croacia (Foto: FIFA).

A las 16:30, el enfrentamiento entre el equipo de nacional contra Croacia llegaba 36.7 por la TV Pública. TyC Sports, en tanto, lograba 25.7.

A las 16:35, el partido entre la Selección Argentina alcazaba un pico de 36.9 puntos.

A las 17:16, el segundo tiempo de Argentina vs Croacia medía 37.2 en la TV Pública y 26.0 en la pantalla de TyC Sports.

A las 17:38, en los últimos minutos del partido, la TV Pública estaba en 38.4, mientras que TyC Sports, 26.4.