La tremenda frase de Wanda Nara sobre su separación con Mauro Icardi

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pera dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí", comenzó diciendo Wanda en el posteo.

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalles sobre esta separación. Por favor pido pueden entender no solo por mí, sino también por nuestros hijos", finalizó.

Wanda Nara, categórica sobre su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara está en boca de todos por los rumores de separación de Mauro Icardi luego de 9 años de relación y dos hijas en común.

Este viernes en Socios del espectáculo, Luli Fernández reveló detalles de una charla que tuvo con la botinera. "Ella me dijo: Yo necesito que él entienda que me quiero separar", comentó la panelista. "Esto ella se lo venía comunicando hace bastante tiempo”, remarcó.

“Obviamente, hay una familia conformada, hay prácticamente 10 años de relación y entonces es natural que las cosas se hagan con cuidado. Y está esto de ‘yo no me quiero volver a separar mal, es el padre de mis hijos’”, añadió la modelo.

Luli señaló que Icardi se resiste a distanciarse: "Está claro que esta separación no es de común acuerdo, eso lo confirmó también Ana Rosenfeld (abogada de Wanda) en el día de ayer. Y hay que ver ahora cómo va a ser la disolución de un matrimonio que está conformado, ellos están casados legalmente”.

Por último, la panelista indicó que el acuerdo de división de bienes estaría casi listo. “Recordemos que, tal como lo contamos en exclusiva acá, cuando pasó lo del escándalo del Wanda Gate, Mauro y Wanda llegaron a un acuerdo y él le habría cedido prácticamente todo lo que es la parte de bienes. O sea que la parte económica estaría resuelta”, cerró.