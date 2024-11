La última y angustiante aparición pública de Roberto Giordano antes de morir

Allí selo ve escapando de las cámaras y corriendo para evitar hacer declaraciones. “Roberto, nada más queremos ver cómo está usted”, se lo escucha decir a Santiago Sposato en medio de su intento por obtener su palabra.

En tanto, Giordano atinó a responder molesto: “No me molesten. Está todo bien”, mientras ingresaba a las corridas al interior del casino.

“Era en la puerta del Conrad, él estaba entrando al casino. Tengo entendido que iba mucho a jugar”, explicó entonces Yanina Latorre al volver al piso. “Sposato lo busca, le quiere hacer una nota y él se va, no se da vuelta, no frena y dice: ‘No me molesten’”, concluyó la angelita a cargo momentáneamente de la conducción de LAM.

La última aparición pública de Roberto Giordano - captura LAM.jpg

De qué murió Roberto Giordano

Este viernes 22 de noviembre murió el famoso peluquero de modelos, reconocido por sus desfiles en los años 90, Roberto Giordano, a la edad de 75 años.

El estilista se encontraba internado en el sanatorio Mater Dei, ubicado en el barrio porteño de Palermo, y falleció tras una delicada intervención para la colocación de un marcapasos.

“Estaba siendo intervenido en el Mater Dei por un problema en el corazón. Le habían realizado ya varios bypass, y en este caso tenía que ver con un problema en una válvula”, informó el periodista Daniel Ambrosino en América Noticias.

Actualmente, el estilista se encontraba viviendo en Punta del Este, Uruguay, pero de forma frecuente realizaba viajes para Buenos Aires por cuestiones personales y laborales.

“Había viajado hace unos días a Buenos Aires a cambiarse el marca pasos. Tuve un inconveniente en la aorta y sobre las 15 se dio la confirmación de que nos había dejado”, precisó Gustavo Descalzi desde el país vecino.