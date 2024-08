La venganza macabra de Mauro Icardi contra Wanda Nara que puso en riesgo a sus hijas

Embed

Además, en el programa de El Trece indicaron que la mediática, desde que volvió a Buenos Aires, “está entrenando mucho porque tiene un personal que se llama Ramiro”, con quien “hubo charlas calientes o histeriqueando”, y esto habría provocado la furia de Icardi.

A modo de venganza, el jugador le había cortado las tarjetas a la madre de sus hijas.

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, habló en Socios del espectáculo y confirmó este dato: “A veces los maridos, cuando quieren- en general- recuperar una mujer, lo primero que utiliza es la presión económica. Y parte de presionarte económicamente es decirte: ‘Te dejo sin víveres’”.

Esta decisión de Mauro para perjudicar a la mediática causó preocupación por las nenas ya que ella se estaría haciendo cargo de todos los gastos.

“Todos los días me llama y me dice: ‘Ana, me cortó la tarjeta y hay que mantener a dos criaturas’. Así que nada, trato de interceder para que eso se resuelva lo mejor posible”, agregó la abogada. De todos modos, fue cautelosa y sumó: “Esperemos que la restaure en cualquier momento”.

El contundente mensaje de Wanda Nara que reafirma su separación definitiva de Mauro Icardi

Actualmente Wanda Nara se encuentra en Buenos Aires para comenzar con las grabaciones de Bake Off (Telefe) y está disfrutando su vida soltera mientras cumple distintas metas como cantar sobre un escenario.

En medio de esta etapa tan importante para ella, la conductora decidió compartir un contundente mensaje en sus redes sociales acerca de la importancia de la autonomía de una mujer.

Cabe destacar, que en su momento la mediática reveló que una de sus mayores diferencias con Mauro Icardi se daba por qué el futbolista no estaba de acuerdo en que ella trabaje tanto.

“Las mujeres debemos tener proyectos propios, trabajo propio, dinero propio, en fin….vida propia. Caminar solas o al lado de, pero jamás detrás de”, replicó Wanda ya que se trataba de una frase escrita por otra cuenta.

Además, en su descripción, el mismo posteo expresaba: “Somos poderosas, valientes, resilientes y más! Vamos mujer, si una pareja te complementa, perfecto, pero si no te suma, que no te reste jamás”.