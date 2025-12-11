Tras su pelea, La Joaqui sorprendió con un llamativo gesto hacia Wanda Nara: la reacción de la conductora

la joaqui

Qué contó Maxi López sobre la pelea entre Wanda Nara y La Joaqui en MasterChef Celebrity

En Sálvese quien pueda (América TV), Maxi López sorprendió al público al confirmar que el enfrentamiento entre Wanda Nara y La Joaqui en MasterChef Celebrity no fue una actuación, sino que ocurrió realmente. El exfutbolista, que también forma parte del certamen culinario, contó cómo se vivió ese episodio detrás de cámaras.

"La pelea de La Joaqui y Wanda, cuando La Joaqui salió en defensa de Valu Cervantes, ¿cómo fue?", le preguntó la conductora Yanina Latorre. López respondió sin dudar: "Yo medié".

Yanina, fiel a su estilo frontal, agregó: "¡Ah! Es verdad lo que contó Majo. Estoy harta de Kennys (Palacios) desmentidor". Acto seguido, lo interpeló: "¿Vos mediaste? ¿Qué le dijiste a Wanda: 'Bajá dos cambios'?".

Maxi explicó que su intención fue calmar a todos los involucrados: "A todos. Si yo estoy en una situación y veo que pasa algo, yo soy siempre mediador. Qué sé yo, uno se puede equivocar, puede decir una cosa, puede decir otra. No me parece bueno, La Joaquí tiene dos nenas, se lo dije, y Wanda tiene...".

Yanina insistió en su postura: "O sea, que están peleadas". López fue tajante: "No, no creo que estén peleadas".

Semanas atrás, Majo Martino ya había adelantado detalles de lo sucedido y explicó que el momento no iba a salir al aire porque sería editado. "Esto que vamos a contar ahora no lo van a ver en el capítulo de despedida de Valu Cervantes, en Telefe, porque lo van a editar y todo esto se los voy a contar textual. ¿Cómo fue? Momento de despedida. Wanda Nara le dice a Valu: 'La verdad, gracias por haber estado en este certamen'", relató.

Según Martino, la tensión se generó porque Wanda desvió el foco hacia su propia experiencia en lugar de resaltar a Valentina. "Ella contó que se vuelve por su familia y demás. Entonces, Wanda, en vez de hablar de Valu y valorar todo lo que hizo, ¿qué hace? Empieza a hablar de ella misma. Dijo: 'Porque yo sé lo que es dejar una familia, lo que es dejar un trabajo por la familia'. Y mientras tanto, La Joaqui estaba en el balconcito y estaban todas llorando. ¿Qué hace la Joaqui cuando Wanda hablaba? Dice: 'Mi amiga es buena pero no boluda'", reveló.

La reacción de Wanda, según Martino, fue inmediata y dejó a todos sorprendidos. "Wanda atónita, se quedó petrificada, le empezaron a hablar por cucaracha, empezaron a fingir demencia a los compañeros. ¿Qué contesta Wanda? Caliente como una pava. Dos veces dijo esta frase: 'Cuando habla la plata calla la verdad'", agregó.

Así quedó confirmado que el cruce entre Wanda Nara y La Joaqui fue real y se convirtió en uno de los momentos más tensos que se vivieron dentro del reality gastronómico.