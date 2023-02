La versión de la producción de El hotel de los famosos ante la denuncia por abuso sexual de Flor Moyano a Juan Martino

"Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo. Y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto", señaló.

Y agregó: "A los amigos, periodistas, seguidores, les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar. Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida. Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor".

En este contexto, en el ciclo Socios del Espectáculo dieron la versión de la productora del reality, Boxfish, acerca de esta denuncia de la participante.

"Las fuentes de la producción se han comunicado con nosotros, la productora BoxFish. Lejos de justificar cualquier situación porque, de hecho, pasados los acontecimientos, expulsan al participante. Pero ante la inminencia de una denuncia judicial por abuso sexual con acceso carnal, aclaran, insisto, no por justificar sino por poner en contexto los hechos, que ese momento no hubo una denuncia verbal", precisó Rodrigo Lussich.

Y agregó: "Después vino judicialmente y esto tiene que curso, y por supuesto la víctima está en su derecho de ser atendida en todos los puntos de vista".

En tanto, Mariana Brey explicó la razón por la que Moyano no habría hecho la denuncia correspondiente en el momento: "Además, lleva su tiempo, Rodri. Lleva un tiempo asumir lo que pasó, reconocerlo...".

"Flor continuó participando del reality durante seis semanas más, en el momento no habló de un hecho de violación con los psicólogos que están en El Hotel, continuó su participación y luego, seguramente, cuando salió de ahí, salió de ese shock en el que estaba y pudo procesarlo", cerró el conductor.

Desgarrador relato de Flor Moyano sobre el abuso de Juan Martino

"En el baño comenzó a tocarme, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin protección, de forma intempestiva. Me sentí peor que nunca, ultrajada y denostada. Finalmente, el 24 de noviembre de 2022 me enojo con él porque en un juego, en su accionar perverso y manipulador, me expone delante de todos, diciendo que no generaba nada. Luego, comienza a comportarse de manera violenta entre todos. La falta de intervención me dejaron con la única certeza que yo estaba sola frente a los abusos", relató Flor Moyano en su denuncia contra Juan Martino.

"Esa noche, me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta que me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre la sabiduría y la inteligencia, acto seguido me dice que no me asuste y me empieza a hacer una especie de ritual. Me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan", detalla Moyano.

"Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock. No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mi el dominio de este agresor sexual", continúa.

"A los minutos entró Nicolás, el productor, y tiró preservativos. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar", finaliza parte de la denuncia que concluye pidiendo que el acusado no pueda salir del país a fin de garantizar el debido proceso.