La vida de Jorge Rial después del huracán de su hija Morena: internas, secretos y denuncias 

Y no lo hizo solo ya que el conductor se encuentra de viaje en Madrid, España, acompañado de su nueva novia, la escritora María del Mar Ramón.

En la cuenta de Twitter del programa LAM, América Tv, se mostraron las imágenes de la pareja recorriendo las calles españolas y disfrutando: "Mientras Morena lo despedaza en la tv Jorge está de paseo en Madrid con su novia", se indicó.

En tanto, desde sus historias de Instagram, el periodista compartió una serie de historias donde daba cuenta del país donde se encontraba y los lugares que está recorriendo.

Cabe recordar que a fines de abril, Rial pasó varios días internado en terapia intensiva tras sufrir una descompensación cardíaca durante sus vacaciones en Colombia y regresó a la Argentina en un avión sanitario tras el alta médica.

Durísima definición de Facundo Ventura sobre Jorge Rial: "Veíamos cosas que..."

El viernes, Facundo, el hijo de Luis Ventura, estuvo en el panel de A la tarde, América Tv, y se metió en el tema de la semana, las duras declaraciones de Morena sobre la relación con su padre, Jorge Rial.

"Él me echó de mi casa porque se lo pidió Agustina Kampfer", "Él debería ocuparse más de su vida y dejarme ser libre", "Es una persona que falla, falla, falla, y tiene que entender que el amor no se compra con plata", afirmó la joven en el programa de Karina Mazzocco.

More también apuntó a su mamá, Silvia D' Auro. "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Del colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar porque nosotras llegábamos con golpes", contó.

Facundo recordó que su familia tenía un vínculo cercano a la familia de Rial. El muchacho comentó que, las veces que compartieron vacaciones o salidas, él observaba situaciones alarmantes, pero le resultaba difícil comunicárselas a su padre y que las entendiera.

"Nosotros tratábamos de meternos lo menos posible porque, en ese entonces, Jorge era amigo de mi viejo", advirtió el periodista y agregó: "Veíamos cosas que no nos gustaban, las marcábamos, pero mi viejo estaba enceguecido por la amistad".