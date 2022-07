La Voz Argentina 2022: terrible reacción en redes sociales ante la aparición de Margarita Bullrich

1.jpg

Allí, Margarita recordó la enfermedad que atraviesa su padre y qué significa la música en su vida. "En mi familia logramos superar las distintas situaciones que nos tocó atravesar con la música", destacó. En la charla que mantuvo una vez ya seleccionada para seguir en competencia, la hija del ex Senador confesó: "Antes éramos una familia muy sensible, pero que nos costaba mucho mostrar las emociones. Y fue todo un camino de aprenderlo y es parte de lo que somos. Y yo lo escuchaba a papá llorar mientras cantaba... y me hacía acordar que es más por él", refiriéndose a su presentación.