Lali Espósito se robó a una participante en La Voz Argentina 2022

“Que orgullo tan impresionante que siento yo, estoy con el pecho inflado. Nuestro trabajo no es solo elegir uno, sino hacer lo mejor posible para que la gente pueda darse cuenta de lo que nosotros nos dimos cuenta”, dijo entonces Mau Montaner.

Y confirmó luego: “Es injusta, pero la persona que sigue en el team Mau y Ricky es...Ninguno de los dos merece irse y los dos merecen quedarse. Los amo a los dos. Se queda Fran”.

Ahí Marley dejó abierta la puerta para que Lucía pueda ser elegida por otro jurado: "Se abre la posibilidad para robarla si alguien quiere a Lucía en su equipo", indicó, y ahí Lali Espósito no dudó en recibirla en su team.

"Lucía es el mejor choreo del mundo, es una mega-archi cantante, además es histriónica porque actúa y es modelo, aparte tiene una energía preciosa", indicó a cámara la jurado, justificando su decisión.

Y añadió: "Acá todo importa, no sólo la voz. Me robé quizá una de las mejores voces que tuvimos este año en La Voz Argentina. Me encanta tenerla, me parece una bomba atómica Lucía en el team Lali".

Lali Espósito habló de la maternidad y expuso sus dudas

Lali Espósito reconoció sus dudas sobre la maternidad en La Voz Argentina 2022. Fue durante un divertido momento en las grabaciones cuando Ricky Montaner apareció con un bebé de juguete con el peinado de su hermano Mau, asegurando que había nacido Apolo, el hijo que él está esperando junto con su esposa, Sara Escobar.

"Vine con mi sobrinito. Por suerte no dudamos que tú eres el padre, por el pelo", anunció el músico, despertando las risas de todos. En ese momento, Lali Espósito agarró al muñeco y ahí Ricardo Montaner le preguntó sobre una posible maternidad.

"¿Vas a tener bebés?", le consultó el cantante. Lali sorprendió con su inmediata reacción para eludir la respuesta: se puso a cantar y bailar Cachita, un gran éxito de Montaner.

Y después amplió al respecto: "Yo tengo sobrinos, soy felizmente tía. No te voy a contestar y voy a ser tía de todes. Ya tengo a Índigo, que lo tengo que conocer, y me queda Apolo, así tengo el instinto maternal para cuando llegue el momento".