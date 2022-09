Lali Espósito y Ricardo Montaner tienen a sus semifinalistas en La Voz Argentina 2022

Embed

“Hoy puede pasar cualquier cosa, hoy se definen los dos primeros semifinalistas del Team Lali y del Team Montaner”, daba aviso Marley antes de anunciar el resultado final.

Por el lado del equipo de Ricardo Montaner, Elías Pardal con 32.2 por ciento de los votos y Naiquén Galizio quedaron elegidos por la gente para avanzar a semifinales.

Por su parte, Ángela Navarro, de Berazategui, con 38,5%, y Tomás Sagués (24,7%) quedaron elegidos para seguir en carrera por el team de Lali Espósito.

Sufrió abusos en la infancia: el valiente mensaje de Jazmín Sparta en La Voz Argentina 2022

Jazmín Sparta conmovió a todos en los octavos de final de La Voz Argentina 2022 al contar que sufrió abusos de pequeña y cómo se aferró a la música para hablar.

La joven del team Mau y Ricky contó que sufrió abusos y la música fue su refugio tras interpretar la canción Parte de mí de Nicki Nicole.

“No estudié actuación, pero soy caradura y de chica hacía videos de Youtube en casa. Decir lo que no podía decir”, comenzó la joven.

Y detalló con valentía: “Mi infancia fue así. Me robaron la palabra de muy chica. No me gusta conectar esto con mi identidad, pero sufrí abusos en mi infancia y perdí la memoria por mucho tiempo".

"Sin darme cuenta, mi forma de expresión era cantar, y también era donde más feliz me sentía”, reveló Jazmín.

“No es algo que me defina, pero es parte de mí, como dice la canción, y quiero traer esto. Que las personas que están acá y no pueden hablar sepan que siempre van a tener en mi música sus palabras”, cerró ante el aplauso de todo el jurado.