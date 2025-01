Las curiosas fotos de Candelaria Tinelli y Coti Sorokin en medio de rumores de separación

"Esta separación puede tener daños colaterales, porque no solo ellos son los famosos. Hay más involucrados", agregó picante.

Y profundizó confirmando que se trataba de Cande y Coti: "Ella no se lo fuma más. Esta fuente, la que me comunica la noticia, no es una persona con la que me hable frecuentemente. Solo me animo a contártelo a vos, porque sé que no me vas a quemar".

"Hace menos de un año se casaron y están atravesando una crisis importante, porque ella está cansada de ciertas actitudes de él", informó el periodista.

Lo cierto es que tras estallar el tema, Cande Tinelli optó por subir una foto a Instagram frente al espejo luciendo su figura, sin hacer mención alguna a la supuesta crisis con su marido.

Por su parte, el cantante de 51 años se mostró relajado con lentes de sol y sobre la arena en un día de playa y también apeló a una foto vintage.

“Esta pic debe tener 20 años jaja ¿Piluso? ¿Gafas anaranjadas? En una radio de MDQ”, comentó Coti Sorokin agradeciendo a la persona que le recordó esa imagen de hace varios años atrás.

Cande Tinelli admitió tener una complicada convivencia con Milett Figueroa en Punta del Este

A poco del estreno de Los Tinelli, el reality que grabaron para Amazon Prime, Marcelo Tinelli y su familia hablaron con la prensa sobre lo que sucedió durante los días de convivencia en Punta del Este, donde grabaron el programa.

Uno de los conflictos que se generó cuando el animador sumó a la dinámica familia a su pareja, la modelo Milett Figueroa. En una nota con Mañanísima, El Trece, Cande Tinelli reconoció que el día a día con la novia de su papá no fue nada fácil.

"A mí me cae súper bien, pero hay cosas en la convivencia que fueron difíciles. Somos todos grandes, tenemos poca paciencia, y nunca vivimos todos juntos", reconoció la hija de Marcelo Tinelli.

"Fue muy pronto", acotó el conductor. "Sí, fue muy reciente", asintió Mica Tinelli. "Yo les dije: 'va a venir mi novia', y fue fuerte la situación. Venía acá... y no era por un día, venía a convivir", explicó el presentador.

Hace unos días, se llegó a hablar de una fuerte crisis entre Marcelo y Milett por los problemas de la diosa peruana con las hijas del animador.

Sin embargo, esos rumores fueron desmentidos esta semana, cuando la modelo se mostró más enamorada que nunca de su pareja.