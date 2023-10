Las duras palabras de Susana Giménez al hablar de su relación con Moria Casán

Susana Giménez y Moria Casan

“Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mi. No entiendo por qué pero bueno, ya se le pasará o no, me da igual”, deslizó.

En eso Ángel intentó calmar las aguas y sumó: “Va y viene esa relación, porque la has llevado un montón de veces al programa. Igual vos no contestas en general…”.

“No contestó porque a mi las discusiones me parecen un plomo. No ganas nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasaba en el trabajo”, sostuvo Susana y decidió cerrar el tema.

Nueva interna: Susana Giménez hará notas con todos, menos con Vero Lozano

Susana Giménez se subirá este verano a los escenarios en Punta del Este y será su despedida de las tablas, con la obra éxito Piel de Judas, bajo la producción de Gustavo Yankelevich.

Como se trata de su última vez en teatro, la diva quiere una despedida a lo grande. Y antes de que arranque la temporada, Susana realizará una serie de entrevistas exclusivas con varios ciclos de televisión, algunas radios y medios gráficos.

Pero entre los medios elegidos, llamó la atención que Susana no haya elegido a Vero Lozano, quien desde hace años sueña con entrevistar a la principal figura de Telefe.

Entre otros ciclos, Su le dará nota a Flor de la V para Intrusos, a Ángel de Brito para LAM, a Pía Shaw para A la Barbarossa y a Rodrigo Lussich para Socios del espectáculo. Según pudo saber PrimiciasYa, a Vero le hibiese gustado también entrevistar a Susana ya que le tiene un gran aprecio.

"A la producción de Cortá por Lozano no le llegó la invitación para hacer una entrevista con Susana. Parece que Susana no quiere darle nota a Vero", fueron las versiones que circularon en los pasillos de Telefe, según fuentes fehacientes.

En 2020, y en medio de la pandemia, Vero Lozano le decía a este portal: "Hablé con Fede Levrino, productor de Su, y le dije media pila. Estamos en eso, seguimos hablando para que venga al programa. Cuando Susana quiera venir, es bienvenida. Yo tengo muchas ganas de que venga al diván. Susana va a estar en mi programa, eso seguro". Pero los años pasaron y la entrevista aún no se concreta. ¿Qué pasa con Susana y Vero?