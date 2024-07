Las fotos de la emotiva sorpresa vinculada a Messi que recibió Susana Giménez al llegar a la Argentina

La conductora se mostró emocionada por ese gran recuerdo en foto y dijo que las iba enmarcar tanto en su casa en Buenos Aires como en su mansión en Punta del Este, ubicándolos en el interior y en el quincho.



Susana comentó que se irá a Paraguay y luego, en caso de avanzar la Selección Argentina en la Copa América, podría regresar a Estados Unidos, aunque aún no lo definió.

Su, que volvió al país antes del partido entre Argentina y Ecuador, se mostró emocionada por ese especial presente que recibió y posó feliz con las fotos de aquel primer encuentro cara a cara con Messi que ella recuerda con mucho cariño.

Cuando se retiraba del aeropuerto en auto, la conductora se mostró agradecida por ese presente al cual ya le destinó un lugar muy especial en sus casas.

Susana Giménez recordó el tierno gesto que tuvo Messi la primera vez que se conocieron: "Me emociono"

Susana Giménez recordó el gesto que tuvo Lionel Messi la primera vez que se vieron. Fue durante la previa al encuentro entre Argentina y Perú por la Copa América 2024 en el el Hard Rock Stadium de Miami.

La conductora habló con la transmisión de Telefe durante la previa al partido y contó cómo fue la primera vez que conoció en persona al futbolista.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos en el fondo, y parece que él estaba con sus amigos, estaba Coppola también, en otra mesa”, recordó la animadora.

“No sé quién viene, si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. Dije ‘¡¿Qué?! ¿Messi? ¡Yo me quiero sacar una foto con Messi, no Messi conmigo!”, continuó.

“Llego, se para y yo ya me emociono. Le digo ‘Hola, Messi. Qué placer’", dijo Susana. A lo que el capitán de la Selección Argentina le contestó con total humildad: "La foto es para mi mamá porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa en una foto”. Y Susana le contestó sorprendida: “’¡Ay, me vas a matar de amor! No me digas eso”.

“Hoy estoy con ella. Estoy con Celia. Es un amor”, dijo Susana sobre el vínculo que generó con la madre del futbolista.