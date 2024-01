Las fotos de las vacaciones de Ana Rosenfeld con su hija en Punta del Este

ana rosenfeld hija punta del este 1.jpg

Aprovechando la feria judicial en enero, Ana Rosenfeld se tomó unas semanas de vacaciones en Uruguay y descansa en Playa Mansa, parada 4, de Punta del Este.

La abogada pasa unos días de descanso junto a una de sus hijas para renovar energías para lo que será un año con mucho trabajo.

Ana tuvo dos hijas con su marido Marcelo Frydlewski, quien falleció en octubre de 2021 tras contagiarse de coronavirus en Miami y ser internado de urgencia tras complicarse su estado de salud.

Ana y Marcelo estuvieron 36 años juntos y disfrutaban de viajar juntos por el mundo en sus tiempos libres de trabajo.

Ana Rosenfeld dio detalles de quién es el nuevo novio de Graciela Alfano

Ana Rosenfeld, quien conoce hace años al empresario uruguayo que sale con Graciela Alfano, dio detalles de la relación que nació con la actriz en charla con el ciclo Desayuno Americano, América Tv.

“No me pregunten cómo comenzó el romance, pero un día los vi in fraganti en el ascensor, y me emocioné”, dijo la abogada en charla con el ciclo que conduce Pamela David.

Y amplió: “Nos hemos visto en un montón de oportunidades en Punta del Este, él es un gran amigo mío, hace más de 20 años que lo somos. No solo lo felicité a él, sino que la felicité a ella, y además nos vemos a cotidiano, porque somos vecinos”.

“En un empresario muy querido, que tiene una agencia de auto y un restaurante también”, reveló Rosenfeld sobre la profesión del nuevo novio de Graciela Alfano, quien por el momento opta por el silencio y disfrutar de las mieles del inicio del romance.