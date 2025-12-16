Amalia Granata reveló cómo se gestó su reencuentro con el Ogro Fabbiani por su hija Uma

Uma Fabbiani egresada

En ese momento, cuando Adrián Pallares quiso saber cuál fue la reacción de Fabbiani al verla, Amalia reveló cómo se inició la conversación entre ellos. “En realidad me acerqué a su nena de dos años, que yo no la conocía, y fui directo a jugarle y él tiró un chiste ‘¡Ojo que ella es mala!’”, confió sonriente y dejando en el pasado todas las disputas que mantuvieron tanto en el ámbito judicial como mediático; al tiempo que sobre el comentario del exfutbolista confió que “fue para romper el hielo”.

Acto seguido, contó que le dijo a Fabbiani y su actual mujer "que se saquen una foto", y agregó: "y después le dije a Cristian que nos saquemos una foto con Uma”.

Amalia Granata y marido, Ogroo Fabbiani y mujer, junto a Uma

Asimismo, sobre cuánto tiempo hacía que no veía personalmente al papá de su hija, Amalia Granata se sinceró: “No sé, creo que la última vez que lo vi fue en la comunión de Uma, que tenía 8 años o 9”.

Por último, luego de revelar que siempre mantuvo contacto con la familia de Fabbiani, Granata aclaró el conflictivo tema de la cuota alimentaria de la adolescente. “Hicimos un preacuerdo, Uma hoy ya es grande, es una mujer, y el dinero que pasa él va directo a la cuenta de ella”, concluyó.

Amalia Granata, Ogro Fabbiani y Uma

Por qué estaban peleados Uma y su papá, el Ogro Fabbiani, según Amalia Granata

En febrero de este año, Cristian el Ogro Fabbiani compartió en Instagram una foto donde se lo pudo ver junto a Uma, hija que tiene con Amalia Granata, con quien estuvo distanciado durante varios años.

"Mi equipo ideal para toda la vida", expresó el DT de Newell’s con emoción en la postal junto a sus otros dos hijos, Ámbar y Santino, de su relación con Gimena Vascón.

Tras ello, Amalia Granata estuvo invitada en el piso de Intrusos (América TV) y contó cómo se dio el reencuentro entre Uma y su papá depsués de mucho tiempo de no tener ningún tipo de vínculo.

"Una ya es una mujer, se maneja sola. Uno trata de criar a un hijo con todos los errores y aciertos y me salió una hija buena y deportista", precisó por entonces la diputada de Santa Fe.

ogro fabbiani hija uma reencuentro foto.jpg

Así, sobre al vínculo de su hija con el papá, explicó: "A ella nunca se le ocultó ni se le dijo nada, al contrario, ella de grande decide alejarse del padre. Del lado del padre sigue creyendo que yo le lleno la cabeza a Uma y nada que ver".

"Desde el cumpleaños de 15 empezamos a hablar con Leo con ella desde que decidió no invitarlo. Ahí empezamos con las charlas", reveló sobre cómo fue dialogando con su hija para que reviera su negativa para con su padre.

Fue allí que reveló por qué se pelearon Uma y el Ogro: "Yo sé por qué el enojo puntual de ella con él por el que decide cortar el vínculo y después se fue agravando la situación. Fue una pelea personal".

"Uma hace 17 años que vive conmigo, ella tiene que aceptar que su padre es así y que ella también es así", se sinceró Amalia Granata. Y concluyó: "La contención de la familia y mucho diálogo, yo respeté sus tiempos".