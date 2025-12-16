Amalia Granata reveló cómo se gestó su reencuentro con el Ogro Fabbiani por su hija Uma
Fiel a su estilo frontal, Amalia Granata rompió el silencio y contó cómo fue el reencuentro con el Ogro Fabbiani luego de muchos años de enfrentamiento y cuánto tuvo que ver Uma, la hija que tuvieron juntos.
16 dic 2025, 15:58
Amalia Granata reveló cómo se gestó su reencuentro con el Ogro Fabbiani por su hija Uma
Tras años de enfrentamientos públicos y cruces en la Justicia, Amalia Granata y el Ogro Fabbiani volvieron a verse por el lazo que los unirá toda la vida: Uma, la hija que comparten. Fue su egreso del colegio secundario lo que los volvió a poner cara a cara luego de muchísimo tiempo.
La imagen del reencuentro no pasó desapercibida en las redes sociales, sobre todo porque fue Granata quien dio el paso de compartir una postal junto a su ex y la hija de ambos. Es así que de visita en Intrusos (América TV), la diputada rompió el silencio y reveló cómo se gestó ese cara a cara que, de alguna manera, fue Uma la artífice del pacífico reencuentro.
“Uma se reconcilió después del cumpleaños, tuvo su momento de reflexión, y después ella le escribió, se juntaron y se amigaron”, explicó de entrada la rubia sobre la decisión de su hija tras no haber invitado a su padre al festejo de sus 15 años.
Embed
Fue allí que continuó : “Uma egresó y el papá y su familia estuvieron invitados. La ceremonia fue muy tranquila y después yo me acerqué a saludar y a sacarme unas fotos”, dejando en claro que fue ella quien dio el trascendental paso de acercarse a su ex en son de paz, en pos de la felicidad de su hija.
En ese momento, cuando Adrián Pallares quiso saber cuál fue la reacción de Fabbiani al verla, Amalia reveló cómo se inició la conversación entre ellos. “En realidad me acerqué a su nena de dos años, que yo no la conocía, y fui directo a jugarle y él tiró un chiste ‘¡Ojo que ella es mala!’”, confió sonriente y dejando en el pasado todas las disputas que mantuvieron tanto en el ámbito judicial como mediático; al tiempo que sobre el comentario del exfutbolista confió que “fue para romper el hielo”.
Acto seguido, contó que le dijo a Fabbiani y su actual mujer "que se saquen una foto", y agregó: "y después le dije a Cristian que nos saquemos una foto con Uma”.
Asimismo, sobre cuánto tiempo hacía que no veía personalmente al papá de su hija, Amalia Granata se sinceró: “No sé, creo que la última vez que lo vi fue en la comunión de Uma, que tenía 8 años o 9”.
Por último, luego de revelar que siempre mantuvo contacto con la familia de Fabbiani, Granata aclaró el conflictivo tema de la cuota alimentaria de la adolescente. “Hicimos un preacuerdo, Uma hoy ya es grande, es una mujer, y el dinero que pasa él va directo a la cuenta de ella”, concluyó.
Por qué estaban peleados Uma y su papá, el Ogro Fabbiani, según Amalia Granata
En febrero de este año, Cristian el Ogro Fabbiani compartió en Instagram una foto donde se lo pudo ver junto a Uma, hija que tiene con Amalia Granata, con quien estuvo distanciado durante varios años.
"Mi equipo ideal para toda la vida", expresó el DT de Newell’s con emoción en la postal junto a sus otros dos hijos, Ámbar y Santino, de su relación con Gimena Vascón.
Tras ello, Amalia Granata estuvo invitada en el piso de Intrusos (América TV) y contó cómo se dio el reencuentro entre Uma y su papá depsués de mucho tiempo de no tener ningún tipo de vínculo.
"Una ya es una mujer, se maneja sola. Uno trata de criar a un hijo con todos los errores y aciertos y me salió una hija buena y deportista", precisó por entonces la diputada de Santa Fe.
Así, sobre al vínculo de su hija con el papá, explicó: "A ella nunca se le ocultó ni se le dijo nada, al contrario, ella de grande decide alejarse del padre. Del lado del padre sigue creyendo que yo le lleno la cabeza a Uma y nada que ver".
"Desde el cumpleaños de 15 empezamos a hablar con Leo con ella desde que decidió no invitarlo. Ahí empezamos con las charlas", reveló sobre cómo fue dialogando con su hija para que reviera su negativa para con su padre.
Fue allí que reveló por qué se pelearon Uma y el Ogro: "Yo sé por qué el enojo puntual de ella con él por el que decide cortar el vínculo y después se fue agravando la situación. Fue una pelea personal".
"Uma hace 17 años que vive conmigo, ella tiene que aceptar que su padre es así y que ella también es así", se sinceró Amalia Granata. Y concluyó: "La contención de la familia y mucho diálogo, yo respeté sus tiempos".