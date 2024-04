Las románticas fotos de Fede Bal y su novia Flor Díaz en las playas de Tulum

Desde las redes sociales, Fede Bal compartió las primeras fotos junto a su novia en lo que es un romántico viaje que hicieron juntos a las paradisíacas playas de Tulum, México.

fede bal flor diaz tulum.jpg

"Estos días del bien en el paraíso! Amor, playita, sol y esa energía única que la encontrás solo en Tulum", precisó con alegría el hijo de Carmen Barbieri en su posteo de Instagram.

El actor y conductor compartió varias postales de los días a puro sol, mar, tragos, relax y mucho amor con su novia, con quien lleva ya unos meses en pareja.

Mirá las fotos de Fede Bal y Flor Díaz enamoradísimos en la arena de Tulum.

fede bal flor diaz tulum 5.jpg

fede bal flor diaz tulum 2.jpg

fede bal flor diaz tulum 3.jpg

fede bal flor diaz tulum 1.jpg

El infalible método de Fede Bal para no serle infiel a su actual novia

Después de los varios escándalos en sus relaciones sentimentales, el último de ellos con Sofía Aldrey de quien se separó tras el lavarropas gate, Fede Bal aseguró estar en pleno proceso de cambio, y por qué no maduración también, donde hoy pretende ser un hombre fiel dado que está nuevamente en pareja.

De novio desde hace algunos meses con la bailarina Flor Díaz, que si bien es argentina vive en México, el actor aseguró que su mayor deseo es que la relación se afiance para así poder formar una familia, algo que hasta ahora no logró concretar en sus anteriores relaciones.

En tanto, entrevistado en DDM, América Tv, Fede Bal sorprendió al detallar el radical cambio de actitud que adoptó para evitar más peleas mediáticas con sus ex.

Así, cuando le consultaron cómo hace para mantenerse fiel a Flor, el actor aseguró: "Estoy limpio, no me porté mal, no me encontraron ninguna cosita. Si me hubiera portado mal estaría en todos lados. Estoy muy enamorado con una mujer muy hermosa".

"Es un verano muy maravilloso. Todo enero vino y no paramos de amarnos. Me acompañaba a todos lados. Por mucho tiempo no nos vemos y voy a visitarla en México. La realidad es que cuando encontrás una persona que te da la libertad que yo tanto necesito cuando estoy con una mujer se genera todo orgánico. Hay mucho mensaje de texto, fotito. Mantiene un poco la pasión", concluyó el hijo de Carmen Barbieri con un brillito especial en los ojos.