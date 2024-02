Las tiernas y sorprendentes fotos de Adrián Suar con su hija Margarita en vacaciones

adrian suar margarita 2.jpg

"Con vos siempre en equilibro Margui. Te amo", precisó a puro sentimiento el Chueco junto al emoji de un corazón con una serie de imágenes junto a su hija en la arena de una playa que lucía con muy poca gente alrededor y hasta se animaron a dar un paso de baile con sus piernas elevadas.

Cabe recordar que Adrián Suar y Griselda Siciliani se separaron en 2016 luego de ocho años en pareja y mantienen una gran relación.

Adrián suele mantener al resguardo las imágenes junto a su familia en las redes y esta vez sorprendió con una serie de fotos de las vacaciones con su hija, luego de presentar su último filme donde también actúan Mike Amigorena, Charo López y Benjamín Amadeo, entre otros.

Adrián Suar, en medio del estreno de su nueva película: "Siempre la vida tiene un Jaque Mate"

Mientras anuncia una pausa en las actividades de su histórica productora, Pol-Ka, Adrián Suar se refugia en el estreno de su nueva película, Jaque Mate, que se podrá ver desde este jueves 25 de enero en todos los cines.

La película, producida por Patagonik y Amazon Studios, llega a los cines de la Argentina este 25 de enero y en fecha todavía sin confirmar estará disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Cabe destacar también que será la primera película argentina de ficción en estrenar en las salas 4D E-Motion.

Jaque Mate se rodó entre marzo y abril del 2023 en Buenos Aires y la provincia de Mendoza, más precisamente en Potrerillos, Valle de Uco y Tunuyán.

¿De qué trata? Un agente secreto internacional retirado hace años luego un traumático suceso, se ve obligado a volver a la acción cuando un operativo comando secuestra a su sobrina y lo obliga a robar una preciada fórmula científica como parte del rescate.

Acompañan a Suar en los papeles protagónicos la actriz española Maggie Civantos, el comediante mexicano José Eduardo Derbez, y el actor israelí Tsahi Halevi.

Completan el elenco principal Mike Amigorena, Charo López, Benjamín Amadeo, Mariel Fernández y Diego Cremonesi. La película, surgida de una idea original de Suar, fue escrita por Leandro Calderone y dirigida por Jorge Nisco.

"Me gusta mucho la peli, me divierte y entretiene. La vi muchas veces. Es una película de acción, es una película grande con un gran elenco así que hay muchas expectativas. Pero estoy muy tranquilo porque me gusta mucho lo que hicimos. Hace mucho que no se hace este tipo de películas en Argentina y es difícil hacer cine en nuestro país. Es importante apoyar al cine argentino, hay directores nuevos que hacen cine divino y se ve que empujan y ganan premios... Eso hace crecer a la industria", señaló Suar en diálogo con PrimiciasYa.

Al ser consultado sobre si en algún momento se sintió en Jaque Mate, se sinceró: "Varias veces me he sentido en Jaque Mate en la vida, ya sea en lo personal o profesional. Al tomar decisiones, a veces uno está en Jaque Mate sobre si hace esto qué consecuencias tendrá después. Siempre la vida tiene un Jaque Mate en algún momento".

Por otro lado, Suar habló sobre la situación de Pol-Ka: "Estamos en un parate a lo que es la continuidad de la ficción que ha tenido lugar todos estos años en la pantalla del Trece. Será un cierre momentáneo en el 2024 y la idea es volver en 2025. La marca sigue. Es una pausa, algo que yo ya venía pensando; por un lado por la realidad que atraviesa el país, y también por la industria en general".

Por último, Adrián adelanto que ya prepara su próxima película que se estrenará en 2025: "En mayo voy a filmar una película que voy a dirigir así que estamos preparándola".