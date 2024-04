Laurita Fernández confesó si hoy en día continúa la pica con Lourdes Sánchez: "Hubo algo que..."

"La última vez que hablamos fue la vez que ella estaba atravesando un momento de salud medio delicado, hablé con ella, con el Chato Prada, y hubo algo que dijimos ya está, estamos grandes", contó Laurita dejando en claro que los conflictos quedaron atrás.

Sin embargo, profundizó en lo que sucedía dentro del Bailando y explicó: "Nosotras no compartíamos grupo de salida, sino compartíamos trabajo, el Bailando, y algo que Marcelo generaba en el programa. Después ella tenía maneras con las que yo no coincidía, y seguramente yo tenía maneras con las que ella tampoco. Y he vivido momentos que para mi no fueron agradables y seguramente del lado de ella también".

"No creo que haya sido nada con mala intención. En el camino también hay muchas ansiedades y esa competencia aunque quieras o no, está, por ahí te lleva a vincularte más con las personas con las que te sentí más cómoda, que con las que no. En mi caso, yo no me sentía tan cómoda, entonces no era de ese grupo de salidas", analizó y confesó que estaría dispuesta a trabajar con ella en el teatro.

Laurita Fernández se sinceró y habló de sus celos por Peluca Brusca: "Me dijo que el amor de su vida es..."

La protagonista del musical Legalmente rubia, Laurita Fernández, estuvo en el programa de streaming Rumis con su novio, el productor Claudio 'Peluca' Brusca y habló de los celos en la pareja.

"La otra vez me dijo: '¿sabés quién es el amor de mi vida?' 'Jennifer Aniston y después vos'", reveló la rubia en el ciclo conducido por Lizardo Ponce, Fran Stoessel, Juariu, Cachete Sierra y Leandro Saifir. "El amor de su vida es Jennifer Aniston", remarcó.

Ahí, Peluca le pasó factura y contó: "Yo no suelo hacer comentarios cuando estamos viendo una película o algo de alguna chica. Y Lau sí hace de chicos. Generalmente no viven en Argentina".

Sol Pérez, ahí, le preguntó a la pareja de Fernández: "¿Fue una venganza entonces?". Ponce, por su parte, sumó: "Una cosa es decir 'mirá este pibe', pero decir 'el amor de tu vida, Jennifer Aniston' me parece un toque...".

Inmediatamente, le preguntaron a Peluca quiénes son las figuras internacionales que le parecen lindos a la actriz y respondió: "Brad Pitt, (David) Beckham".